US-Außenminister Kerry und sein russischer Kollege Lawrow wollen heute über die Lage in Syrien beraten. An dem Treffen in Lausanne könnten zudem Saudi-Arabien, Katar, Iran und die Türkei teilnehmen. Die USA rechnen jedoch nicht mit konkreten Erfolgen.

Zehn Tage nach dem Abbruch der bilateralen Gespräche nehmen die USA und Russland die Verhandlungen über eine schrittweise Lösung des Syrienkonflikts wieder auf. In größerer Runde wollen US-Außenminister John Kerry und sein russischer Kollege Sergej Lawrow im schweizerischen Lausanne ausloten, ob zumindest eine kurzfristige Waffenruhe möglich ist.

Der UN-Sonderbeauftragte für Syrien, Staffan de Mistura, ist ebenfalls eingeladen.

An den Gesprächen sollen auch andere an dem Bürgerkrieg direkt oder indirekt beteiligte Länder wie die Türkei, Saudi-Arabien oder der Iran teilnehmen. Ein Außenamtssprecher in Teheran teilte mit, dass der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif nach Lausanne reisen werde. Von den UN bestätigt war, dass der UN-Sondergesandte für Syrien, Staffan de Mistura, an dem Treffen teilnehmen wird.

USA geben sich pessimistisch

Die USA dämpften Hoffnungen auf große Fortschritte. Man erwarte keinen Durchbruch, sagte der Sprecher des Außenministeriums, Mark Toner. Ein US-Regierungssprecher hatte im Vorfeld bereits die Möglichkeit neuer bilateraler Gespräche mit Russland praktisch ausgeschlossen. Moskau dagegen sieht durchaus die Chance eines Vier-Augen-Gesprächs zwischen Kerry und Lawrow.

Russland will Lawrow zufolge bei dem Treffen konkrete Schritte zur Umsetzung der UN-Syrien-Resolution vorschlagen. "Wir werden sehen, wie die Amerikaner und unsere regionalen Partner darauf reagieren. Die Situation ist nicht einfach", sagte Lawrow.

Hilfsorganisation verlangen erneut Waffenruhe

Vor dem Treffern in Lausanne haben vier Hilfsorganisationen einen Aufruf zu einer Waffenruhe im hart umkämpften nordsyrischen Aleppo veröffentlicht. In einem offenen Brief an die verantwortlichen Diplomaten forderten Save the Children, Oxfam International, das International Rescue Committee und der Norwegische Flüchtlingsrat eine sofortige 72-stündige Feuerpause in den von Rebellen kontrollierten Gebieten von Aleppo.

Weiteres Treffen am Sonntag

Am Sonntag wollen sich in London mehrere europäische Außenminister, darunter Frank-Walter Steinmeier, mit Kerry treffen. Aus dem Auswärtigen Amt verlautete, dass Steinmeier in Vorbereitung der Syrien-Gespräche in Lausanne unter anderem mit dem UN-Sondergesandten de Mistura und dem Koordinator des Hohen Komitees der syrischen Opposition, Riad Hijab, gesprochen habe. Man wolle wenigstens eine zeitlich befristete Kampfpause zur Versorgung der von Wasser und Nahrungsmitteln abgeschnittenen Menschen in Aleppo erreichen.