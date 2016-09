Russland will seine Luftangriffe in Syrien fortsetzen und damit Assads Regierungstruppen weiter unterstützen. Das hat der Kreml trotz der Drohung der USA angekündigt, die Syrien-Gespräche mit Russland abzubrechen.

Trotz US-Kritik woll Russland seine Angriffe in Syrien fortsetzen. "Moskau wird seine Operationen in der Luft fortsetzen, um den Anti-Terror-Kampf der syrischen Truppen zu unterstützen", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Russland nehme den "nicht konstruktiven Charakter der Rhetorik aus Washington" zur Kenntnis, bleibe aber an einer Zusammenarbeit mit den USA im Syrien-Konflikt interessiert.

US-Außenminister John Kerry hatte am Mittwoch seinen russischen Kollegen Sergej Lawrow in einem Telefonat gewarnt, Washington werde die Syrien-Gespräche abbrechen, sollten die Angriffe auf Aleppo weitergehen. Die russische Regierung müsse unverzüglich für ein Ende der Angriffe sorgen, erklärte das US-Außenministerium. Das Verteidigungsministerium in Moskau hatte daraufhin in einer ersten Reaktion erklärt, ungeachtet von tiefen Differenzen und gegenseitigen Vorwürfen die Zusammenarbeit mit den USA im Syrien-Konflikt fortsetzen zu wollen.

Ein deutlicher Seitenhieb

Die Vorwürfe gegen Russland dienten nur dazu, den fehlenden Einfluss der USA auf die Lage in der umkämpften Stadt Aleppo zu kaschieren, so Kremlsprecher Peskow. Auch Warnungen des US-Außenministeriums, dass der Terror aus Syrien auf Russland überschwappen könnte, wies Peskow der Agentur Interfax zufolge ab. Russland sorge selbst für seine Sicherheit.

Eine zwischen den USA und Russland ausgehandelte Feuerpause in Syrien war Anfang vergangener Woche von der syrischen Armee aufgekündigt worden. Seitdem startete diese mit Unterstützung russischer Truppen eine Militäroffensive auf Aleppo, um die einstige Wirtschaftsmetropole im Norden des Landes zurückzuerobern.

Offenbar Bäckereien in Aleppo bombardiert

Nach Angaben von Aktivisten sind bei heftigen Luftangriffen in der Nähe von Stadt Aleppo zwei Bäckereien bombardiert worden. Auch die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete von heftigen Angriffen in mehreren Orten in der Provinz Aleppo.

In der Stadt Anadan, etwa 15 Kilometer nördlich von Aleppo, sei die einzig verbliebene Bäckerei des Ortes zerstört worden, so die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Meldungen über Verletzte bestätigte sie zunächst nicht.

Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte (Syrian Observatory for Human Rights, SOHR) sitzt in Großbritannien und will Menschenrechtsverletzungen in Syrien dokumentieren. Die Informationen der Beobachtungsstelle lassen sich nicht unabhängig überprüfen.