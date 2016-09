Die USA geben Russland eine Mitschuld an der neuerlichen Eskalation der Kämpfe in Aleppo. US-Außenminister Kerry drohte mit einem Abbruch der Syrien-Gespräche. Der Kreml erklärte umgehend seine Bereitschaft zu weiteren Zusammenarbeit.

Die US-Drohung zum Abbruch der Syrien-Gespräche hat Russland mit einem Bekenntnis zur weiteren Kooperation beider Staaten beantwortet. Präsident Wladimir Putin habe "das Außen- und das Verteidigungsministerium beauftragt, bereit zu sein, die Zusammenarbeit mit unseren amerikanischen Partnern" in Syrien fortzusetzen, erklärte General Viktor Posnichir. "Es ist vorgesehen, in sehr naher Zukunft wieder russische Experten zur Wiederaufnahme der Gespräche mit der amerikanischen Seite nach Genf zu schicken." Ziel solcher Beratungen sei es, "nach möglichen Wegen für eine Normalisierung der Lage in Aleppo und in ganz Syrien zu suchen".

Kerry droht Russland

US-Außenminister Kerry drohte Russland mit dem Abbruch der Syrien-Gespräche.

Die USA hatten Russland zuvor gedroht, wegen der andauernden Bombenangriffe auf Aleppo alle Gespräche über den Bürgerkrieg in Syrien abzubrechen. US-Außenminister John Kerry stellte seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow in einem Telefonat ein Ultimatum, wie das US-Außenministerium mitteilte. Die Kontakte würden danach so lange unterbrochen, bis die russischen und syrischen Angriffe auf Aleppo aufhörten, sagte Sprecher John Kirby.

Kerry habe Lawrow gesagt, dass sich die USA vorbereiteten, das bilaterale amerikanisch-russische Engagement in Syrien auszusetzen. Darunter ist beispielsweise eine geplante Partnerschaft im Kampf gegen den Terror. "Es sei denn, Russland unternimmt unmittelbare Schritte, den Angriff auf Aleppo zu beenden und eine Waffenruhe wiederherzustellen". Kerry habe sich sehr besorgt über die Angriffe auf Krankenhäuser, Wasserversorgungseinrichtungen und andere zivile Infrastruktur gezeigt, sagte Kirby weiter.

Herftige Kämpfe seit Ende der Feuerpause

In Aleppo waren am Mittwoch unter anderem die zwei größten Krankenhäuser im von Rebellen kontrollierten Ostteil der Stadt aus der Luft angegriffen worden. Eine zwischen den USA und Russland ausgehandelte Feuerpause in Syrien war Anfang vergangener Woche von der syrischen Armee aufgekündigt worden. Danach hatten syrische Regierungskräfte - unterstützt von russischen Luftangriffen - versucht, die von Rebellen kontrollierten Bezirke im Norden der Stadt zurückzuerobern. Seit Ende der Waffenruhe sollen in der belagerten Stadt mehr als 250 Menschen getötet worden sein.

Mehr zu diesem Thema: Weltatlas | Syrien