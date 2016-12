Der UN-Sicherheitsrat stimmt heute über eine Resolution zur Waffenruhe in Syrien ab. Der von Russland und der Türkei eingebrachte Entwurf soll den Weg zu einem Friedensplan ebnen. Verhandelt wird darüber in Genf und Astana.

In New York will der UN-Sicherheitsrat heute über eine Resolutionsentwurf zur bereits in Kraft getretenen Feuerpause und Gespräche über einen Friedensplan in Syrien abstimmen. Das sagte Russlands UN-Botschafter Witali Tschurkin nach einer Sitzung des Gremiums hinter verschlossenen Türen.

Russland und die Türkei hatten die Waffenruhe zwischen der syrischen Regierung und mehreren Rebellengruppen ausgehandelt. Die Türkei unterstützt in Syrien sunnitische Rebellen, Russland den Präsidenten Bashar al-Assad. Eine Waffenruhe könnte Grundlage für Gespräche sein, bei denen die Türkei und Russland im Januar in der kasachischen Hauptstadt Astana zwischen Vertretern der syrischen Opposition und der Regierung Assads vermitteln wollen.

1/9 Bilder aus Aleppo zeigen die Zerstörung der syrischen Stadt - aufgenommen zwischen 2008 und 2016 Vollbild Blick auf die Altstadt von Aleppo im November 2008 und im Dezember 2016 Verändern Sie die Darstellung durch Bewegen des Bildschiebers.

Weitere Gespräche in Genf

Der UN-Sonderbeauftragte für Syrien, Staffan de Mistura, will die am Krieg beteiligten Parteien ab 8. Februar außerdem in Genf zu Gesprächen zusammenbringen. Das Treffen in Astana solle nicht in Konkurrenz zu dem Genfer Treffen treten, sagte Tschurkin. "De Mistura hatte Probleme, die Gespräche wieder aufzunehmen. Also haben Russland und die Türkei sich entschlossen, den Vereinten Nationen behilflich zu sein, die Dinge voranzubringen."

US-Regierung soll am Treffen teilnehmen

Er erwarte, dass die neue US-Regierung unter Donald Trump ein wichtiger Teilnehmer in Astana sein werde und lud auch Ägypten, Saudi-Arabien, Kuwait und Katar ein, sich an Vorbereitungen zu dem Treffen zu beteiligen. "Sie alle sind willkommen", sagte Tschurkin. Auch Vertreter des Iran würden teilnehmen.

In dem Entwurf heißt es, die einzige nachhaltige politische Lösung für Syrien sei auf der Grundlage einer Genfer Vereinbarung vom 30. Juni 2012 möglich. Diese war vom Sicherheitsrat befürwortet worden und sah vor, dass in Syrien eine Übergangsregierung eingerichtet wird, deren Hauptaufgabe die Organisation von Wahlen im Land ist.

Tausende warten weiter auf Hilfe

UN-Nothilfekoordinator Stephen O'Brien forderte indes die syrische Regierung auf, den UN grünes Licht für die Versorgung Tausender Bedürftiger im Land zu geben. Dazu müsse die Sicherheit der UN-Mitarbeiter gewährleistet sein. Es gebe unablässig Kontakte zur Regierung in Damaskus, doch bislang hätten die UN keine positive Antwort erhalten, sagte O'Brien der Nachrichtenagentur AP.

Die Einstellung der Feindseligkeiten nach Beginn der Waffenruhe sei "extrem willkommen", erklärte er. Die Vereinten Nationen hätten das Material und die nötigen Mitarbeiter vor Ort, um helfen zu können. "Wir brauchen einfach die Zusagen und die Sicherheitsgarantien, um vollen Zugang zu allen zu haben, die Bedarf haben."