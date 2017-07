Die USA und Russland bereiten einem Medienbericht zufolge die Ausrufung einer Feuerpause im Südwesten Syriens vor. Dort sollten die Waffen ab Sonntag schweigen, meldete die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf Insider beim G20-Gipfel.

Die USA und Russland haben sich offenbar auf eine Waffenruhe für den Südwesten Syriens geeinigt. Die Feuerpause werde am Sonntag um 12 Uhr Ortszeit beginnen, berichtete die Nachrichtenagentur AP aus informierten Kreisen. Die Information drang nach außen, während sich US-Präsident Donald Trump und sein russischer Kollege Wladimir Putin in Hamburg zu ihrem ersten persönlichen Gespräch trafen. Dabei war Syrien eines der Hauptthemen, meldete AP.

Ein Sprecher des US-Außenministeriums auf dem G20-Gipfel in Hamburg lehnte einen Kommentar auf Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters ab.

Gespräche über Deeskalationszonen

Russland, die Türkei und der Iran hatten sich zuvor schon auf die Einrichtung sogenannter Deeskalationszonen geeinigt, in denen die Waffen ebenfalls schweigen sollten. Ein weiteres Treffen dieser Staaten in Kasachstan, bei dem eine Waffenruhe zementiert werden sollte, blieb allerdings diese Woche ohne Ergebnis.

Die USA waren an dieser Initiative nicht beteiligt. Die Waffenruhe ab Sonntag ist denn auch unabhängig davon zu sehen. Sie werde auch von Jordanien und Israel mitgetragen, sagte ein US-Regierungsvertreter AP-Angaben zufolge. Er und zwei weitere Gewährsleute bestätigten die Vereinbarung. Konkrete Details darüber, wie sie umgesetzt werden soll, waren zunächst nicht bekannt.

Trump und Putin haben sich in Hamburg erstmals getroffen. Die USA und Russland kämpfen beide in Syrien gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS). Im Bürgerkrieg unterstützt die Regierung in Moskau allerdings Syriens Präsidenten Baschar al-Assad. Die USA hatten merhmals dessen Absetzung gefordert.

