Die syrische Armee hat das Ende der Waffenruhe in dem Bürgerkriegsland erklärt. Das berichtet die staatliche Nachrichtenagentur Sana. Syrische Rebellen sprechen von einer faktisch gescheiterten Feuerpause.

Nach dem US-geführten Luftangriff auf syrische Regierungstruppen ist die Waffenruhe für das Bürgerkriegsland nicht verlängert worden. Die syrische Armee teilte mit, dass das "Regime der Ruhe" nicht mehr gelte. Und auch die Gegenseite, also Rebellenvertreter, sagten der Nachrichtenagentur Reuters, dass die Waffenruhe faktisch gescheitert sei.

Syrien attackiert USA

Der syrische Präsident Assad warf unter anderem den USA vor, alles zu tun, um ein Ende des seit fünf Jahren andauernden Bürgerkriegs zu verhindern. Russland bezeichnete es als sinnlos für die syrische Armee, einseitig eine Feuerpause einzuhalten, wenn sie weiterhin von Rebellen angegriffen werde. Damit deutete sich an, dass Hilfslieferungen für Aleppo die belagerte Stadt nicht erreichen würden.

Opposition gibt Armee die Schuld

Syriens Opposition gab der Armee die Schuld am Scheitern der Waffenruhe. Das Regime habe die Feuerpause mehr als 250 Mal verletzt und ständig Truppen manövriert, sagte Mohammed Allusch, Führungsmitglied der islamistischen Rebellengruppe Dschaisch al-Islam. "Ich habe von Anfang an gesagt, dass sich das Regime nicht an die Waffenruhe halten wird."

Allusch gehörte bei den mittlerweile ausgesetzten Genfer Friedensgesprächen zu den führenden Vertretern der Opposition. Der Sprecher des Hohen Verhandlungskomitees der Opposition (HNC), Salim Muslit, erklärte über Twitter, das Regime habe UN-Hilfe für Notleidende in den belagerten Rebellengebieten der nordsyrischen Stadt Aleppo verweigert. Dadurch sei die Waffenruhe sinnlos geworden.

Eine Woche Waffenruhe

USA und Russland hatten sich auf eine Feuerpause verständigt, die vor einer Woche in Kraft trat. Diese sollte die Versorgung der Bevölkerung und Verhandlungen über einen dauerhaften Frieden ermöglichen. Russland warf den USA vor, nicht in der Lage zu sein, Einfluss auf die syrische Opposition auszuüben und keine Ahnung über die wahre Lage vor Ort zu haben.