Der Osten Aleppos könnte schon bald dem Erdboden gleich gemacht werden - und Hunderttausende Zivilisten könnten sterben. Das befürchtet der UN-Sonderbeauftragte de Mistura. Um Zivilisten zu schützen, würde er sogar persönlich extremistische Kämpfer aus der Stadt geleiten.

Die Waffenruhe ist beendet, die Friedensbemühungen der USA und Russlands liegen auf Eis: Der UN-Sonderbeauftragte für Syrien, Staffan de Mistura, hat deshalb ein düsteres Bild von der Zukunft Ost-Aleppos gezeichnet: "Die grausamen, anhaltenden Militärangriffe könnten dazu führen, dass der Osten Aleppos in zweieinhalb Monaten vollständig zerstört sein könnte - und alle Bewohner tot."

900 extremistische Kämpfer auf 275.000 Zivilisten

De Mistura zufolge befinden sich derzeit etwa 900 Kämpfer der extremistischen Fatah-al-Scham-Front, ehemals Al-Nusra-Front, in Ost-Aleppo. Die Gruppierung wird von Syrien und seinem Alliierten Russland bekämpft, weil diese immer wieder Anschläge verübt.

Er stellte deshalb beiden Regierungen die Frage, ob der Tod dieser Aufständischen auch den Tod von 275.000 Zivilisten in der Stadt rechtfertige. "Unter ihnen befinden sich vermutlich 100.000 Kinder", so de Mistura weiter. Im Ostteil der Stadt befänden sich zudem etwa 200 Menschen, die dringend medizinisch versorgt werden müssten.

Im Osten Aleppos gibt es noch immer schwere Kämpfe. Dort befinden sich noch schätzungsweise 275.000 Zivilisten.

Der Sonderbeauftragte appellierte aber auch an die extremistische Rebellengruppe, die Zivilisten nicht als Geiseln zu missbrauchen. Um das Leben der verbliebenen Bewohner Ost-Aleppos zu schützen, bot de Mistura sogar an, die extremistischen Kämpfer persönlich aus der Stadt zu geleiten: "Wenn ihr euch dafür entscheidet, in Würde und mit euren Waffen zu gehen, bin ich persönlich bereit, euch zu begleiten", sagte er an die Rebellen gerichtet.

Syrische Armee fordert Bewohner zum Gehen auf

Zuvor hatte die syrische Armee einerseits angekündigt, die Luftangriffe auf den Ostteil der Stadt zu reduzieren, andererseits forderte sie die Bewohner zum Gehen auf. Alle, die blieben, müssten sich ansonsten ihrem "unausweichlichen Schicksal" stellen, hieß es in einer Mitteilung. Die Versorgungswege der Rebellen im Norden der Stadt seien abgeschnitten worden. Zudem habe das Militär Kenntnis über sämtliche Rebellenstellungen und Waffenlager in der Stadt.

Zu diesem Zeitpunkt waren bereits Regierungstruppen in ein Rebellenviertel im Norden Aleppos vorgedrungen. Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte drangen sie vom Stadtzentrum in das nördliche Viertel Bustan al-Bascha ein, das seit 2013 von Rebellen kontrolliert wird.

Unterdessen bemüht sich auch Frankreich um eine diplomatische Lösung des Konflikts. Außenminister Jean-Marc Ayrault reist heute nach Moskau und am Freitag nach Washington, um für Unterstützung für den französischen Resolutionsentwurf im UN-Sicherheitsrat zu werben. Die Lage in Aleppo sei "schockierend und beschämend", sagte Ayrault im Vorfeld: "Wir müssen dieses Massaker stoppen." Russland zeigte sich nach Angaben von Außenminister Sergej Lawrow gesprächsbereit.

Der Entwurf sieht vor, dass die von den USA und Russland Anfang September ausgehandelte Feuerpause wieder aufgenommen wird, damit die eingeschlossene Bevölkerung mit humanitären Hilfen versorgt werden kann. Außerdem sollen alle syrischen und russischen Kampfflugzeuge am Boden bleiben. Die syrische Armee hatte vor gut zwei Wochen eine von Russland und den USA vermittelte Waffenruhe nach sieben Tagen für beendet erklärt.

USA und Russland reden wieder

Moskau und Washington nahmen nach dem Abbruch ihrer Gespräche über eine Waffenruhe erstmals wieder Kontakt auf. Das Telefonat bedeute jedoch kein schnelles Einlenken der US-Regierung, erklärte das US-Außenministerium. Ressortchef John Kerry führe auch Gespräche mit seinen Kollegen in Großbritannien, Frankreich, Deutschland, der Türkei und in Katar sowie mit Vertretern der EU.

Die USA hatten am Montag ihre Verhandlungen mit Moskau über eine Feuerpause in Syrien für beendet erklärt. Das US-Außenministerium warf den russischen Verbänden und syrischen Regierungstruppen vor, zuletzt verstärkt zivile Ziele angegriffen zu haben, darunter auch das größte Krankenhaus in Aleppo. Moskau halte sich nicht an die Absprachen, so der Vorwurf. Russland wies das zurück.