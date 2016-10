Die Ankündigung kam überraschend, die Motive sind unklar: Syriens Armee will die Luftangriffe auf Aleppo aus humanitären Gründen reduzieren. Gleichzeitig sollen alle Bewohner die Stadt verlassen - sonst sei ihr Schicksal "unausweichlich".

Die syrische Armee hat Rebellen und Bewohner im Osten von Aleppo zum Verlassen der Stadt aufgerufen. Alle, die blieben, müssten sich ihrem "unausweichlichen Schicksal" stellen, hieß es in einer Mitteilung. Die Versorgungswege der Rebellen im Norden der Stadt seien abgeschnitten worden. Zudem habe das Militär Kenntnis über sämtliche Rebellenstellungen und Waffenlager in der Stadt.

Zuvor hatte die Armee bekannt gegeben, die Zahl ihrer Angriffe aus der Luft und durch die Artillerie zu reduzieren. Unklar blieb, ob Syriens Verbündeter Russland seine Luftangriffe ebenfalls abschwächt. Die Beweggründe für diese überraschende Ankündigung blieben unklar. Die Armeeführung, die sich in Damaskus befindet, verwies auf die "Erfolge unserer Streitkräfte in Aleppo".

Bodentruppen rücken vor

Zu diesem Zeitpunkt waren bereits Regierungstruppen in ein Rebellenviertel im Norden Aleppos vorgedrungen. Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte drangen sie vom Stadtzentrum in das nördliche Viertel Bustan al-Bascha ein, das seit 2013 von Rebellen kontrolliert wird.

"Es gibt schwere Gefechte, aber keine Luftangriffe, diese konzentrieren sich auf den südlichen Rand von Aleppo", sagte der Leiter der oppositionsnahen Organisation, Rami Abdel Rahmane. Die Angaben der Beobachtungsstelle mit Sitz in London sind von unabhängiger Seite kaum zu überprüfen. Den Informationen zufolge wurden seit Beginn der Offensive der Regierungstruppen vor zwei Wochen 270 Menschen in den Rebellenvierteln getötet.

USA und Russland reden wieder

Unterdessen nahmen die Außenminister der USA und Russlands wieder Kontakt auf - zwei Tage nach dem Abbruch der Gespräche über eine Waffenruhe in Syrien. Das Telefonat bedeute jedoch kein schnelles Einlenken der US-Regierung, erklärte das US-Außenministerium. Ressortchef John Kerry führe auch Gespräche mit seinen Kollegen in Großbritannien, Frankreich, Deutschland, der Türkei und in Katar sowie mit Vertretern der EU. Die konkreten Gespräche mit Moskau über eine Waffenrufe blieben aber weiterhin ausgesetzt.

Die Außenminister Lawrow und Kerry am 22. September beim Treffen der Internationalen Syrien Unterstützungsgruppe in New York.

Die USA hatten am Montag ihre Verhandlungen mit Moskau über eine Feuerpause in Syrien für beendet erklärt. Das US-Außenministerium warf den russischen Verbänden und syrischen Regierungstruppen vor, zuletzt verstärkt zivile Ziele angegriffen zu haben, darunter auch das größte Krankenhaus in Aleppo. Moskau halte sich nicht an die Absprachen, so der Vorwurf. Russland wies das zurück.

Bemühungen um Frieden gehen weiter

Auch Frankreich bemüht sich unterdessen um eine diplomatische Lösung des Konflikts. Außenminister Jean-Marc Ayrault reist heute nach Moskau und am Freitag nach Washington, um für Unterstützung für den französischen Resolutionsentwurf im UN-Sicherheitsrat zu werben. Die Lage in Aleppo sei "schockierend und beschämend", sagte Ayrault: "Wir müssen dieses Massaker stoppen."

Der Entwurf sieht vor, dass die von den USA und Russland Anfang September ausgehandelte Feuerpause wieder aufgenommen wird, damit die eingeschlossene Bevölkerung mit humanitären Hilfen versorgt werden kann. Außerdem sollen alle syrischen und russischen Kampfflugzeuge am Boden bleiben. Die syrische Armee hatte vor gut zwei Wochen eine von Russland und den USA vermittelte Waffenruhe nach sieben Tagen für beendet erklärt.

US-Präsident Barack Obama erwägt unterdessen neue Sanktionen gegen syrische Armeeangehörige. Nach Angaben aus Regierungskreisen sollen diese auf Soldaten abzielen, die am Einsatz von Chemiewaffen beteiligt waren. Demnach will Washington nach der Vorlage eines weiteren Berichts durch die zuständige UN-Untersuchungskommission Strafmaßnahmen gegen die Verantwortlichen anstreben.

