Trotz der vereinbarten Waffenruhe in Syrien toben in der Hauptstadt Damaskus heftige Kämpfe. Wieder sollen Zivilisten getötet worden sein. Die Verantwortung dafür schieben sich die Kriegsparteien gegenseitig zu.

Von Jürgen Stryjak, ARD-Studio Kairo

Regierungstruppen und bewaffnete Milizen liefern sich am östlichen Rand von Damaskus offenbar heftige Gefechte. Sie beschießen sich in der Gegend um den Ort Dschobar gegenseitig mit Granaten. Das berichten Beobachter und Aktivisten. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte nannte die Kämpfe einen "klaren Bruch der Waffenruhe" - unklar blieb aber bislang, wer diesen Bruch herbeiführte.

Die syrischen Staatsmedien meldeten, die Milizen haben den Angriff gestartet. Aus Militärkreisen hieß es, die bewaffneten Gruppen hätten überraschend versucht, in die Hauptstadt vorzudringen. Auf einer Webseite, die der Opposition nahesteht, wurde hingegen behauptet, die Regierung sei für den Bruch der Feuerpause verantwortlich.

Offenbar wieder Zivilisten getötet

In anderen Landesteilen war es bereits in der Nacht zu bewaffneten Übergriffen gekommen. Dabei wurden offenbar erstmals seit Beginn der Feuerpause am Montagabend auch Zivilisten getötet. In der nordsyrischen Großstadt Aleppo sollen ein Kind und eine erwachsene Person von Scharfschützen erschossen worden sein. Bei einem Raketenangriff im Südwesten des Landes kam ein Mädchen ums Leben, wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtet. Deren Angaben können allerdings nicht unabhängig überprüft werden.

Hilfsgüter erreichen möglicherweise Aleppo

Die Waffenruhe hatte bislang überwiegend gehalten. Teil der Vereinbarung ist die Auslieferung von dringend benötigten Hilfsgütern. So wollen zum Beispiel die Vereinten Nationen über die sogenannte Castello-Route seit Tagen die ersten 40 Lastwagen nach Aleppo schicken. Dort sind rund 250.000 Menschen von der Außenwelt abgeschnitten. UN-Vertreter erklärten allerdings, die Regierung in Damaskus würde die entsprechenden Transportgenehmigungen verweigern. Die Wagen sitzen an der türkisch-syrischen Grenze fest.

Die Vereinten Nationen wollen seit Tagen die ersten 40 Lastwagen mit Hilfsgütern über die sogenannte Castello-Route schicken.

Russischen Angaben zufolge sollen die syrischen Regierungstruppen damit begonnen haben, sich von der Castello-Route zurückzuziehen. Aus Oppositionskreisen hieß es, dass dies tatsächlich geschehe. Die syrischen Soldaten würden durch russische Truppen ersetzt. Womöglich könnten deshalb also noch am Freitag Hilfsgüter nach Aleppo gelangen.

Insgesamt warten nach UN-Angaben im gesamten Land mindestens 600.000 Menschen in belagerten Gebieten auf Hilfe gegen den Hunger - die meisten bislang vergeblich.

