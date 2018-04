In Syrien ist laut staatlichen Medien ist eine Militärbasis in Homs angegriffen worden. Die USA wiesen die Verantwortung für die Attacke zurück. Heute befasst sich der UN-Sicherheitsrat erneut mit dem Krieg in dem Land.

Ein syrischer Militärflughafen ist nach Berichten staatlicher Medien in der Nacht bombardiert worden. Mehrere Geschosse hätten den Flughafen Taifur in der Provinz Homs im Zentrum des Landes getroffen, meldete die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana.

Die syrische Flugabwehr habe acht Raketen abgeschossen, sagte die Agentur unter Berufung auf Militärquellen. Zivilisten berichteten laut dem syrischen Fernsehen von lauten Explosionsgeräuschen in der Gegend.

USA weisen Verantwortung zurück

Noch ist unklar, wer für den Beschuss verantwortlich ist. Es sei davon auszugehen, dass es sich um einen US-Angriff gehandelt habe, meldete Sana. Die USA wissen das zurück: "Das Verteidigungsministerium führt derzeit keine Luftangriffe in Syrien aus", teilte das Pentagon mit.

"Allerdings beobachten wir die Situation weiterhin genau und unterstützen die anhaltenden diplomatischen Bemühungen, diejenigen zur Verantwortung zu ziehen, die Chemiewaffen in Syrien und anderswo einsetzen", sagte ein Sprecher. Kurz zuvor hatte US-Präsident Donald Trump eine Warnung an Damaskus und seine Verbündeten als Reaktion auf einen mutmaßlichen Chemiewaffenangriff auf die Rebellenhochburg Duma ausgesprochen. Die Verantwortlichen müssten einen "hohen Preis" dafür bezahlen, warnte Trump.

Möglicherweise Angriff aus Israel

Libanesischen Medien zufolge hatten Bewohner nahe der südöstlichen Grenze zu Syrien in den frühen Morgenstunden von Kampfjets im Luftraum berichtet, was möglicherweise auf einen Angriff aus Israel hindeuten könnte. Die Berichte konnten bisher nicht unabhängig verifiziert werden.

UN-Sicherheitsrat tagt zu Syrien

Der Raketenangriff folgt auf Berichte über einen mutmaßlichen Giftgasanschlag der syrischen Armee auf die Stadt Duma in der Rebellenhochburg Ost-Ghouta, bei dem am Samstag mehr als 150 Menschen ums Leben gekommen sein sollen.

Der UN-Sicherheitsrat will sich heute erneut mit dem Konflikt befassen. Die USA beantragten eine Dringlichkeitssitzung mit acht weiteren Staaten, darunter auch die ständigen Ratsmitglieder Frankreich und Großbritannien.

"Der Einsatz von Chemiewaffen, um unschuldige syrische Zivilisten zu verletzen und zu töten, ist zu gewöhnlich geworden", teilte die US-amerikanische UN-Botschafterin Nikki Haley mit. "Der Sicherheitsrat muss zusammenkommen und unmittelbaren Zugang für Retter fordern, eine unabhängige Untersuchung zum Hergang unterstützen und die für diese abscheuliche Tat Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen."

Sowohl Syriens Führung als auch Russland weisen die Berichte über den Angriff zurück. Eine unabhängige Überprüfung der Angaben ist nicht möglich.

Über dieses Thema berichtete Deutschlandfunk am 09. April 2018 um 05:00 Uhr in den Nachrichten.