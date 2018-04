Syrien-Konflikt Die Stunde der Krisendiplomatie

Noch versuchen Diplomaten, die Syrien-Krise zu entschärfen. Heute sollen Chemiewaffen-Experten der OPCW eintreffen. Doch die syrische Armee bereitet sich bereits auf einen Angriff des US-Militärs vor.

Nach dem mutmaßlichen Giftgasangriff syrischer Militärs auf ein Rebellengebiet läuft die Krisendiplomatie auf Hochtouren. Der russische UN-Botschafter Wassili Nebensia zeigt sich äußerst besorgt. Jetzt gehe es darum, die Gefahr eines Krieges abzuwenden, sagt er in New York. Auf die Frage, ob er einen Krieg zwischen den USA und Russland meine, sagt er: "Unglücklicherweise können wir nichts ausschließen." Diplomaten zufolge beantragt Russland für Freitag eine Sitzung des UN-Sicherheitsrats.

Erste Experten der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen (OPCW) sollen bereits heute zu Ermittlungen in Syrien eintreffen. Zwei Gruppen von Experten würden am Donnerstag und Freitag im Land erwartet, sagte der syrische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Baschar Dschaafari, in New York. Sie sollen am Samstag ihre Arbeit aufnehmen.

Bei dem Chemiewaffeneinsatz waren am Samstag in Duma in der Region Ost-Ghouta Dutzende Menschen getötet und Hunderte weitere verletzt worden.

Frankreich hat nach Angaben von Präsident Emmanuel Macron den Beweis für den Einsatz von Chemiewaffen durch die syrische Regierung. "Wir haben den Beweis, dass Chemiewaffen verwendet wurden, zumindest Chlor, und dass sie vom Regime von Bashar al-Assad verwendet wurden", sagte Macron in einem Interview des Senders TF1.

Direkte Gespräche zwischen Washington und Moskau

Angesichts der drohenden direkten Konfrontation der beiden Supermächte stehen Russland und die USA nach Kreml-Angaben in direktem Kontakt. Die entsprechende Telefonleitung werde angesichts der Lage in Syrien von beiden Seiten genutzt, teilte das Präsidialamt in Moskau mit. Vorerst sei aber kein Telefonat zwischen Präsident Wladimir Putin und Trump geplant.

Das russische Außenministerium rief zur Besonnenheit auf. "Wir wollen keine Eskalation", sagte Sprecherin Maria Sacharowa Agenturen zufolge. "Aber wir werden auch keine lügenhaften Anschuldigungen unterstützen."

Merkel: Keine Beteiligung an Militärschlag

Merkel will keine direkte Beteiligung

Bundeskanzlerin Angela Merkel erteilte einer deutschen Beteiligung an einem Militärschlag in Syrien eine klare Absage. "Deutschland wird sich an eventuellen - es gibt ja keine Entscheidung, ich will das nochmal deutlich machen - militärischen Aktionen nicht beteiligen", sagte sie bei einem Besuch des dänischen Ministerpräsidenten Lars Løkke Rasmussen in Berlin. "Aber wir sehen und unterstützen, dass alles getan wird, um Zeichen zu setzen, damit dieser Einsatz von Chemiewaffen nicht akzeptabel ist."

Johnson droht

Anders der britische Außenminister Boris Johnson: Er drohte der Assad-Regierung. Der Angriff in der Region Ost-Ghouta könne "nicht ohne Konsequenzen und ohne eine Reaktion bleiben", sagte er laut einem Mitschnitt des Auswärtigen Amtes bei einem Treffen mit Bundesaußenminister Heiko Maas.

Die britische Regierung forderte eine Antwort auf den Giftgas-Angriff. Das Kabinett stimme überein, dass Premierministerin Theresa May weiter gemeinsam mit den USA und Frankreich an einer koordinierten Reaktion arbeiten müsse, teilte Mays Büro mit.

Vorbereitungen auf Angriff

In der Zwischenzeit stellen sich die Konfliktparteien in der Region offenbar auf eine Konfrontation ein. Russische Kriegsschiffe sind aus dem Stützpunkt Tartus in Syrien ausgelaufen. Dies sei eine Sicherheitsmaßnahme, zitiert die Nachrichtenagentur Interfax einen russischen Abgeordneten. Auch das syrische Militär bereitete sich nach Informationen aus US-Regierungskreisen auf einen Angriff vor. Kampfflugzeuge würden so positioniert, dass Schäden möglichst vermieden würden. So könnten sie in der Nähe russischer Technik geparkt werden - in der Hoffnung, dass die USA diese nicht angreifen würden, hieß es.

Die in Großbritannien ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete, Flugplätze und Luftwaffenstützpunkte würden zudem geräumt. Und das russische Militär erklärte, es beobachte Bewegungen der US-Marine im Golf.

Trump rudert zurück: Syrienangriff "sehr bald" oder doch später

Marc Hoffmann, ARD Washington

