Krieg in Syrien Neue Angriffe nahe Aleppo

Aleppo befindet sich wieder unter der Kontrolle der syrischen Regierungstruppen. In den umliegenden Gebieten setzt die Armee jedoch ihre Angriffe gegen Rebellen offenbar weiter fort. Deutschland hat unterdessen seine Hilfszusagen für die geflohenen Bewohner Aleppos bekräftigt.

Die Gefechte um das syrische Aleppo sind beendet, doch in den Gebieten rund um die Stadt setzen die Regierungstruppen ihre Angriffe offenbar fort. So berichteten Menschenrechtsgruppen von Luftangriffen auf Regionen westlich von Aleppo, die nach wie vor von Rebellen gehalten werden. Demnach wurden bis zu sieben Menschen getötet. Bereits am Freitag sei dieses Gebiet bombardiert worden.

Auch in Aleppo selbst gab es laut der staatlichen Nachrichtenagentur Sana trotz Ende der Kämpfe weitere Tote. In einer Schule und einem benachbarten Gebäude seien Sprengsätze explodiert. Drei Menschen wurden demnach getötet und rund 30 verletzt. Die Sprengsätze waren vermutlich von Rebellen in den Häusern zurückgelassen worden.

Schnelle Hilfe für Bewohner

Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier sicherte unterdessen schnelle Unterstützung für die aus Aleppo geflohenen Menschen zu. Er und sein türkischer Kollege Mevlut Cavusoglu hätten sich darüber in einem Gespräch verständigt, sagte der Außenminister. "Wir haben sichergestellt, dass ein Teil der deutschen humanitären Hilfsleistung im Rahmen der Evakuierung aus Ost-Aleppo als Soforthilfe für 5000 Zelte eingesetzt wird, die für diese Menschen rasch zur Verfügung gestellt werden", erklärte Steinmeier.

"Der Hölle entronnen"

Grenzregion Syrien Türkei

Die Menschen werden in der nordsyrischen Provinz Idlib versorgt. "Gerade in diesen dunklen Zeiten wollen wir ein Zeichen für Mitmenschlichkeit setzen, wenigstens einen kleinen Hoffnungsschimmer für die von Hunger und Gewalt gezeichneten, dieser Hölle auf Erden nur knapp entronnenen Menschen leuchten lassen", fügte der SPD-Politiker hinzu.

Deutschland stellte einem Fonds der Vereinten Nationen im türkischen Gaziantep eine Soforthilfe in Höhe von fünf Millionen Euro zur Verfügung. Die Mittel sind Teil der deutschen humanitären Hilfen, die anlässlich der Evakuierung Ost-Aleppos geleistet werden.

Türkei bereitet sich auf Flüchtlinge vor

Unterdessen bemüht sich die Türkei, nahe der syrischen Grenze geflohene Menschen zu versorgen. Wie ARD-Korrespondent Michael Schramm berichtet, baut das Land drei Zeltstädte im Gebiet zwischen der syrischen Grenze und Aleppo. Bei einer Pressefahrt führte das türkische Presseamt Journalisten vor, wie man sich in den von türkischer Armee besetzten Gebieten Syriens auf die erwarteten Flüchtlinge vorbereitet, berichtete Schramm.

Türkei bereitet sich in Syrien auf Flüchtlinge aus Aleppo vor

tagesschau24 09:00 Uhr, 24.12.2016, Michael Schramm, ARD Istanbul







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-243739~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

"Tausende Menschen kommen nun hierher. Diese brauchen Essen und Trinken, sowie Schlafplätze. Die Türkei schöpft all ihre Möglichkeiten aus und hilft mit ihrer staatlichen und nicht-staatlichen Organisationen", sagte Bülent Yildirim von der Hilfsorganisation "IHH". Nach türkischen Angaben soll in der ersten Bauphase Wohnraum für etwa 20.000 Flüchtlinge entstehen. Insgesamt sollen 80.000 Menschen untergebracht werden.

USA verschärfen Sanktionen

Die USA verschärften ein weiteres Mal die Sanktionen gegen das syrische Regime: So untersagten sie jegliche Geschäftsbeziehung zu den syrischen Ministern für Finanzen, Öl, Telekommunikation, Information und Industrie sowie zum Zentralbankchef Syriens. Außerdem wurden die Strafmaßnahmen auf neun Manager der russischen Tempbank ausgeweitet. "Die täglichen Attacken der syrischen Regierung von Bashar al-Assad auf Zivilisten sind verwerflich", begründete US-Vizefinanzminister Adam Szubin die Ausweitung der Sanktionen.

Aus Moskau - enger Partner der syrischen Regierung - kamen als Reaktion äußerst scharfe Töne: Die amerikanische Regierung unter Präsident Barack Obama habe den Sinn für die Realität verloren, hieß es aus dem russischen Außenministerium. Russland und Syrien würden bestraft, obwohl die Welt nach dem Terroranschlag in Berlin und dem Mord am russischen Botschafter in der Türkei enger zusammenrücken sollte.

Über dieses Thema berichtete tagesschau24 am 24. Dezember 2016 um 14:00 Uhr.