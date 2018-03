Nach Eroberung Afrins Erdogans nächstes Ziel?

Die türkischen Truppen haben gerade Afrin erobert - doch das könnte Erdogan nicht reichen. Der Präsident droht bereits mit der nächsten Militäroffensive - diesmal im Irak.

Von Christian Buttkereit, ARD-Studio Istanbul

Nein, lange bleiben wolle die türkische Armee in Afrin nicht, sagte Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan vor Juristen in Ankara. "Die Freie Syrische Armee und die Türkischen Soldaten befreien die Stadt jetzt von Sprengfallen und kontrollieren, ob sich dort noch Terroristen aufhalten", sagte Erdogan. "Bis wir davon überzeugt sind, dass in der Stadt die Sicherheit gewährleistet ist." Er äußerte die Hoffnung, dass Afrin bald so sicher sei, dass die Bevölkerung in Frieden zurückkehren könne.

Plünderungen der Verbündeten

Bis dahin soll auch die Infrastruktur wieder hergestellt sein, ergänzte Regierungssprecher Bekir Bozdag. Schließlich hätten die "Terroristen" von der kurdischen YPG einiges zerstört: "Wir arbeiten derzeit an der reibungslosen Grundversorgung, angefangen vom Zugang zu Wasser und Lebensmitteln bis hin zur medizinischen Versorgung und der Wiederaufnahme des Schulbetriebs."

Probleme bereiten im Moment offenbar die Verbündeten der Türkei, die Kämpfer der Freien Syrischen Armee. Augenzeugen berichten von Plünderungen. Die Kämpfer würden alles wegschleppen, was Wert hat und beweglich sei - von der Ziege bis zum Auto. Ein Sprecher der FSA machte dafür jedoch Diebe verantwortlich.

Gespräche mit USA

Dass sich die türkischen Streitkräfte nicht länger als nötig in Afrin aufhalten sollen, hat einen Grund. Erdogan zieht es weiter. Die Region Manbidsch am Ufer des Euphrat hatte er schon vor Wochen als nächstes Ziel angegeben. Das Problem: Dort sind auch US-Soldaten stationiert. Ein Gespräch darüber mit der US-Regierung soll noch in dieser Woche stattfinden. Unterstützung bekommt Erdogan unter anderem vom Vorsitzenden der ultra-nationalistischen Oppositionspartei MHP, Devlet Bahceli: "In Afrin, in Manbidsch und bis in den Osten des Euphrat darf nicht Halt gemacht werden. Würden wir es tun, gefährdeten wir dadurch die Sicherheit Anatoliens."

Die kurdischen Einheiten sind aus Afrin vertrieben - nach ihrer Niederlage kam es zu Plünderungen.

Drohung Erdogans

Dafür müsse der Einfluss der Kurden in Nordsyrien zurückgedrängt werden, so die türkische Logik. Weder dürften von dort aus Angriffe auf die Türkei möglich sein, noch dürfe die PKK dort einen Rückzugsraum haben, vergleichbar mit den Kandilbergen, wo die türkische Armee schon seit Jahren kurdische Stellungen angreift.

Erdogan machte deutlich, dass die Türkei bereit sei, auch in die nordirakische Bergregion Sindschar einzumarschieren: "Wir werden auch die Terrorcamps im Norden des Iraks - wenn nötig permanent - unter Kontrolle nehmen", sagt er. Man habe die Zentralregierung des Irak schon so oft aufgefordert, gegen das Entstehen eines zweiten Kandil-Gebirges in Sindschar vorzugehen. "Wir könnten also eines Nachts auch in Sindschar eindringen und die dortigen Terroristen außer Gefecht setzen."

Bisher ist das nicht mehr als einen Drohung. Jedoch hatte Erdogan mit ähnlichen Worten auch den Angriff auf Afrin angekündigt.

