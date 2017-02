Syrien Viele Tote bei Doppelanschlag in Homs

Bei einem Doppelanschlag in der syrischen Stadt Homs hat es mehrere Tote gegeben. Die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte spricht von 42 Opfern. Demnach sprengten sich zwei Selbstmordattentäter vor Gebäuden der syrischen Sicherheitsbehörden in die Luft .

Nach dem Doppelanschlag in der syrischen Stadt Homs ist die Zahl der Todesopfer nach Angaben von Aktivisten auf über 40 gestiegen. Wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mitteilte wurden dabei mindestens 42 Menschen getötet. Zuvor war von mindestens 14 Toten die Rede gewesen.

Nach Angaben der Beobachtungsstelle sprengten sich zwei Selbstmordattentäter vor Gebäuden der syrischen Staatssicherheit und des Militärgeheimdienstes in zwei Innenstadtvierteln von Homs in die Luft. Unter den Opfern ist demnach auch ein hochrangiger Offizier. Die Beobachtungsstelle bezieht ihre Informationen von Aktivisten in Syrien, von unabhängiger Seite sind ihre Angaben kaum zu überprüfen.

Auch das syrische Staatsfernsehen berichtete über die Anschläge. Diese hätten sich demnach gegen zwei Gebäude der Sicherheitsbehörden gerichtet. In dem Bericht war von "Märtyrern" die Rede, eine genaue Opferzahl wurde aber nicht genannt.

Immer wieder von Anschlägen erschüttert

Homs ist die drittgrößte Stadt Syriens und Hauptstadt der gleichnamigen zentralen Provinz. Sie wurde lange von Rebellen kontrolliert, steht mittlerweile aber wieder unter der Kontrolle der Regierungstruppen. Homs wurde in den vergangenen Jahren immer wieder von Anschlägen erschüttert, zu denen sich meist die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) bekannte. Vor einem Jahr waren bei einem Doppelanschlag in Homs 64 Menschen getötet worden, die meisten davon Zivilisten.