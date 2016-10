Die türkische Luftwaffe hat bei einem Angriff nördlich von Aleppo nach eigenen Angaben bis zu 200 syrisch-kurdische Kämpfer getötet. Am Mittwochabend seien Ziele der YPG bombardiert worden, die die Kurdenmiliz kürzlich erobert hatte.

Die türkischen Streitkräfte haben bei Luftangriffen in Nordsyrien nach eigenen Angaben zwischen 160 und 200 kurdische Kämpfer getötet. Die Jets hätten 18 Ziele der Kurdenmiliz YPG attackiert, erklärte die Armee. Demnach ereigneten sich die Bombardements am späten Mittwochabend in Gebieten, die die YPG kürzlich erobert hatte. Es seien neun Gebäude und fünf Fahrzeuge zerstört worden. Auch die kurdischen Behörden und die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichteten von den Angriffen nördlich der Stadt Aleppo.

Die YPG ist einer der wichtigsten Verbündeten der USA im Kampf gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS). Die Regierung in Ankara befürchtet, dass durch militärische Erfolge der Kurden in Nordsyrien die verbotene PKK im eigenen Land gestärkt werden könnte. Zudem unterstützt die Türkei rivalisierende Rebellengruppen im Kampf gegen den syrischen Machthaber Baschar al-Assad.

In Aleppo trat um 08.00 Uhr eine elfstündige Waffenruhe in Kraft (Ortszeit, 7.00 bis 18.00 Uhr deutscher Zeit). Das hatte Russland am Mittwoch angekündigt. Zuvor waren bereits die Luftangriffe der russischen und syrischen Kampfflugzeuge gestoppt worden.

