Die IS-Terrormiliz hat nach eigenen erneut einen Anschlag auf Rebellen verübt. Dabei sollen in der Grenzstadt Atmah mindestens 20 Menschen getötet worden sein.

Bei einem Anschlag in der syrischen Grenzstadt Atmah sind offenbar mindestens 20 Rebellenkämpfer getötet worden. Es gebe zudem mehr als 20 Verletzte, meldete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Nach ersten Informationen habe sich ein Selbstmordattentäter am Grenzübergang zur Türkei in die Luft gesprengt.

Den Anschlag beanspruchte die Terrormiliz "Islamischer Staat" für sich. Ein Attentäter habe sich mit einem Fahrzeug in die Luft gesprengt, berichtete das IS-Sprachrohr Amak im Internet.

Angriff bei Wachablösung

Menschenrechtlern zufolge kam es zu der Explosion, als sich Rebellen an der Grenze versammelt hatten, um sich abzulösen. Atmah im Nordwesten Syriens steht unter der Kontrolle von Regierungsgegnern. Der Grenzübergang ist für die Versorgung von Rebellengebieten im Nordwesten des Landes wichtig.

Bereits im August waren bei einem Selbstmordanschlag in Atmah mehr als 30 Rebellen getötet worden. Auch damals übernahm der IS die Verantwortung.

Mehr zu diesem Thema: Weltatlas | Syrien