Chemiewaffen Ermittlungen in Syrien gehen weiter

Die NATO stellt sich hinter die Militärschläge in Syrien. Die Hintergründe des mutmaßlichen Chemiewaffenangriffs sind aber weiter unklar. Eine US-Regierungsvertreterin vermutet, dass auch Sarin eingesetzt wurde.

Die NATO steht geschlossen hinter den Angriffen in Syrien. Dies sagte Generalsekretär Jens Stoltenberg nach einer Sondersitzung des Nordatlantikrats in Brüssel. Sämtliche Nato-Staaten hätten dabei ihre volle Unterstützung zum Ausdruck gebracht. Der Einsatz von Chemiewaffen sei verboten, barbarisch und dürfe nicht ungestraft bleiben.

Die USA, Frankreich und Großbritannien hatten zuvor als Vergeltung für einen mutmaßlichen Giftgaseinsatz Ziele in Syrien angegriffen. Sie reagierten damit auf den vermuteten Einsatz chemischer Waffen in der Stadt Duma, für den der Westen die syrische Regierung unter Präsident Bashar al-Assad verantwortlich macht.

Wurde Sarin eingesetzt?

Experten der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen (OPCW) ermitteln seit Samstag in Syrien. Stoltenberg weist allerdings darauf hin, dass die Experten nur feststellen könnten, dass Chemiewaffen eingesetzt worden seien, nicht aber, wer dahinter stecke.

Die USA haben nach eigenen Angaben Hinweise darauf, dass bei dem mutmaßlichen Chemiewaffenangriff in Syrien auch das Nervengas Sarin eingesetzt wurde. Es gebe "bedeutsame Informationen", dass in der Stadt Duma neben Chlorgas auch Sarin verwendet wurde, sagte eine US-Regierungsvertreterin in Washington.

NATO-Generalsekretär Stoltenberg: Der Einsatz von Chemiewaffen dürfe nicht ungestraft bleiben, fordert er.

Syrische Armee: "Ost-Ghouta ist befreit"

Die US-Regierungsvertreterin bezieht sich in ihrer Einschätzung auf Medien, Nichtregierungsorganisationen und andere Quellen, die Symptome der Opfer beschrieben haben. Bei den Betroffenen hätten sich die Pupillen verengt, die Menschen hätten unter Krämpfen gelitten, es sei zu Störungen des zentralen Nervensystems gekommen. "Diese Symptome kommen nicht von Chlorgas."

Duma wurde zu dem Zeitpunkt von islamistischen Aufständischen beherrscht. Inzwischen hat dort Russland, Verbündeter und Schutzmacht Assads, die Kontrolle übernommen. Die syrische Armee hat nach eigenen Angaben inzwischen Ost-Ghouta "vollständig befreit".