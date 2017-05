Mit Marschflugkörpern hat Russland den "Islamischen Staat" bei Palmyra beschossen. Dabei sollen schwere Waffen und Kämpfer der Terrormiliz getroffen worden sein. Der IS ist in seinem Rückzugsort Rakka unter Druck und soll sich nach Palmyra zurückgezogen haben.

Russische Kriegsschiffe im Mittelmeer haben vier Marschflugkörper auf Stellungen der Terrormiliz "Islamischer Staat" in Syrien abgefeuert. Dies gaben die russischen Streitkräfte bekannt. Die Fregatte "Admiral Essen" und das U-Boot "Krasnodar" hätten mit den Raketen IS-Ziele im Raum Palmyra beschossen, erklärte das Verteidigungsministerium in Moskau.

Getroffen worden seien schwere Waffen und Kämpfer, die die Terrormiliz von ihrer Hochburg Rakka nach Palmyra verlegt habe. Die Streitkräfte der USA, der Türkei und Israels seien vorab über den bevorstehenden Angriff informiert worden, teilte Russland mit.

IS in Rakka unter Druck

Am Dienstag stießen von Kurden angeführte Kräfte rund drei Kilometer weit auf das umkämpfte Rakka vor. Die Kurden werden nun auch mit Waffen aus den USA unterstützt. Die Amerikaner starteten mit der ersten Auslieferung von Handfeuerwaffen und Munition an kurdische Kämpfer. Die Unterstützung der Kurden durch die USA wird vor allem von der Türkei skeptisch gesehen. Washington sieht die Kurden als effektive Kräfte gegen die Extremisten, für die Türkei stellen sie den verlängerten Arm der in der Türkei verbotenen Kurdenpartei PKK dar.

