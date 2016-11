In der Korruptionsaffäre um eine langjährige Vertraute soll Südkoreas Präsidentin Park eine "erhebliche Rolle" spielen. Das gehe aus vorliegenden Beweisen vor, teilte die Staatsanwaltschaft mit. In Seoul forderten Hunderttausende Parks Rücktritt.

Südkoreas Präsidentin Park Geun-hye ist nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft in die Korruptionsaffäre um ihre langjährige Vertraute Choi Soon Sil verstrickt. Aus den bisher vorliegenden Beweisen gehe hervor, dass Park eine "erhebliche Rolle" in der Affäre gespielt habe, sagte der leitende Ermittler Lee Young Ryeo.

Parks langjährige Freundin soll ihre Beziehungen zur Präsidentin genutzt haben, um von südkoreanischen Unternehmen wie Samsung Spenden in Millionenhöhe für angeblich wohltätige Stiftungen einzutreiben, aus denen sie sich dann persönlich bereichert haben soll. Darüber hinaus wird Choi vorgeworfen, Einfluss auf Parks Regierungsarbeit genommen zu haben.

Vier Massenkundgebungen in vier Wochen

Die 60-jährige Choi sitzt mittlerweile wegen des Verdachts auf Betrug und Machtmissbrauch in Haft. Vor einigen Tagen wurden im Zusammenhang mit der Affäre auch zwei frühere enge Berater der Staatschefin verhört. Heute erhob die Staatsanwaltschaft offiziell Anklage gegen die drei Beschuldigten.

Am Samstag waren in Seoul erneut Zehntausende Menschen gegen Park auf die Straße gegangen und hatten die Präsidentin zum Rücktritt aufgefordert. Es war bereits die vierte Massenkundgebung in der Hauptstadt in vier Wochen. Obwohl sich die Präsidentin schon mehrfach entschuldigte, liegen ihre Beliebtheitswerte in Meinungsumfragen derzeit bei nur noch fünf Prozent.

Über dieses Thema berichtete Inforadio am 20. November 2016 um 08:43 Uhr

