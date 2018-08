Der vermisste Betreuer einer deutschen Ferienfreizeit in Südfrankreich ist tot. Das erklärte die Staatsanwaltschaft gegenüber der ARD. Seine Leiche war am Montag gefunden worden. Nun wurde sie identifiziert.

Von Sabine Wachs, ARD-Studio Paris

Der vermisste 66-jährige Betreuer eines überschwemmten deutschen Ferienlagers in Südfrankreich ist tot. Das bestätigte der zuständige Staatsanwalt, Eric Maurel, dem ARD-Studio Paris. Die Identifizierung des Leichnams, der bereits am Montag im Fluss Ardèche gefunden worden war, sei abgeschlossen.

Seit einem schweren Unwetter vergangenen Donnerstag war der Betreuer vermisst. Das Zeltlager einer Jugendorganisation aus Leverkusen war am nach heftigen Unwettern überflutet worden. Alle Kinder und Jugendlichen, die auf dem Camingplatz in Saint-Juliens des Peyrolas waren, konnten in Sicherheit gebracht werden, einige Teilnehmer wurden wegen Unterkühlung im Krankenhaus beobachtet.

Zerstörtes Zeltlager in Südfrankreich

Alle Kinder in Sicherheit

Mittlerweile sind alle Kinder und Jugendlichen zurück in Deutschland. Die Staatsanwaltschaft Nimes ermittelt gegen zwei Verantwortliche der Jugendorganisation aus Leverkusen. Trotz einer Unwetterwarnung durch die Behörden sollen sie das Ferienlager nicht rechtzeitig geräumt haben. Den Verantwortlichen der Jugendorganisation wird fahrlässige Körperverletzung vorgeworfen.

Ob nach dem Fund des toten Betreuers nun auch wegen fahrlässiger Tötung ermittelt wird, werde sich am Donnerstagvormittag entscheiden, erklärte Staatsanwalt Maurel.

Sabine Wachs, ARD Paris

