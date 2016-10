Südafrika will den Internationalen Strafgerichtshof verlassen und hat dazu erste formale Schritte eingeleitet. Das Gericht in Den Haag verfolgt Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen. Menschenrechtler kritisierten das Vorhaben scharf.

Nach Burundi will auch Südafrika seine Zusammenarbeit mit dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) aufkündigen. Eine Gesetzesvorlage zum Austritt aus dem Gerichtshof in Den Haag werde bald dem Parlament vorgelegt, teilte Justizminister Michael Masutha mit. Die Regierung habe in einem formalen Schreiben dem UN-Generalsekretär mitgeteilt, vom Gründungsvertrag des Gerichts zurückzutreten.

Hintergrund ist ein Streit über den sudanesischen Präsidenten Omar al-Baschir, der vom IStGH wegen des Verdachts auf Kriegsverbrechen in der Krisenregion Darfur per internationalem Haftbefehl gesucht wird. Al-Baschir hatte im vergangenen Jahr Südafrika besucht. Als Unterzeichner des Rom-Statuts zur Einrichtung des Gerichtshofs hätte Südafrika Al-Baschir eigentlich verhaften lassen müssen, weigerte sich aber, das zu tun.

Vorwurf: Ungleichheit und unfaire Praxis

Masutha erklärte, die Verpflichtungen gegenüber dem Strafgerichtshof seien nicht mit dem Einsatz Südafrikas für Frieden in Afrika vereinbar. Zudem nehme man bei der Arbeit des Gerichts eine Ungleichheit und eine unfaire Praxis wahr, heißt es in dem Schreiben der Regierung. Alle Angeklagten waren bisher Bürger afrikanischer Staaten.

Menschenrechtler kritisierten den Schritt der Regierung. "Südafrikas Austritt vom Strafgerichtshof zeigt eine alarmierende Missachtung des Rechts von einem Land, das lange als weltweiter Anführer im Kampf für Rechtsstaatlichkeit gesehen wurde", sagte Dewa Mavhinga von der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch.

Strafgerichtshof 2002 gegründet

Der Internationale Strafgerichtshof wurde 2002 im niederländischen Den Haag eröffnet und verfolgt Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen. Derzeit sind 124 Staaten Mitglied. Anfang der Woche hatte bereits Burundi Schritte unternommen, um aus dem Gründungsvertrag auszusteigen.

Südafrika leitet Rückzug vom Internationalen Strafgericht ein

J.-P. Schlüter, ARD Johannesburg

21.10.2016 11:38 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Mehr zu diesem Thema: Weltatlas | Niederlande