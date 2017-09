Monsun in Südasien 33 Tote bei Hauseinsturz in Mumbai

Zwar gibt es in Südasien jedes Jahr eine Monsunzeit - doch diesmal ist sie besonders verheerend. Mehr als 1500 Menschen kamen in Indien, Nepal und Bangladesch seit Juni ums Leben. Allein bei einem Hauseinsturz in Mumbai starben mindestens 33 Menschen.

Nach dem Einsturz eines Wohngebäudes in der indischen Metropole Mumbai haben Rettungskräfte weitere Tote geborgen. Mindestens 33 Menschen seien bei dem Unglück ums Leben gekommen, teilte die Feuerwehr mit, die weiter nach Verschütteten sucht. Mindestens zwölf Menschen seien verletzt aus dem Schutt geborgen worden.

Den Behörden war zunächst unbekannt, wie viele Menschen genau von dem Einsturz betroffen gewesen sein dürften. Im Erdgeschoss des fünfstöckigen Hauses befanden sich Arbeitsräume, im ersten Stockwerk eine Kindertagesstätte. Das Unglück ereignete sich jedoch, bevor Eltern ihre Kleinkinder zur Betreuung brachten.

Rekordregen in Mumbai

Das Haus war nach einem heftigen Monsunregen am Dienstag mit Niederschlagswerten von 315 Millimetern eingestürzt. Derart heftiger Regen war in der Stadt mit fast 20 Millionen Einwohnern im Jahr 2005 das letzte Mal gefallen.

Das Gebäude in dem dicht besiedelten Stadtviertel Bhendi Bazaar galt als einsturzgefährdet. Es stammte nach Behördenangaben noch aus der Kolonialzeit und war 117 Jahre alt. Seit sechs Jahren stand es auf einer Liste der Behörden von 800 einsturzgefährdeten Gebäuden in der Stadt, wie ein Lokalabgeordneter im indischen Fernsehen sagte.

Zehntausende durch Überschwemmungen obdachlos

In Indien, Nepal und Bangladesch sind in Folge der verheerenden Regenzeit Zehntausende Häuser zerstört. Teile Südasiens erleben nach Einschätzung des Roten Kreuzes die schlimmsten Überschwemmungen seit Jahrzehnten. Das wiegt umso schwerer, bedenkt man, dass es in der Region jedes Jahr in der Monsunzeit von Juni bis September Hochwasser und Erdrutsche mit Hunderten Toten gibt.

In den vergangenen Wochen kamen in Südasien bereits mehr als 1500 Menschen ums Leben. Mehr als 41 Millionen Menschen in Indien, Nepal und Bangladesch seien derzeit betroffen, teilte die Internationale Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften mit.

Überschwemmungen in Nepal, Bangladesch und Indien

Land unter in Südasien - Monsun fordert viele Opfer

Silke Diettrich, ARD Neu-Delhi

01.09.2017 11:56 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

