Während des Sturms "Herwart" waren viele Züge auf der Strecke liegen geblieben. Der Grund: Bäume, die auf Gleise gestürzt waren. Dabei investiere die Deutsche Bahn zunehmend in Krisenhelfer, so ein Sprecher. Doch gegen die Schwere der Stürme kämen sie kaum an.

Zwei Stürme in drei Wochen, und beide Male sind große Teile des Bahnverkehrs lahmgelegt, weil Bäume auf die Gleise gestürzt waren: Auch nach Sturm "Herwart" sieht sich die Deutsche Bahn mit Vorwürfen konfrontiert. Kritisiert wird das Unternehmen vor allem dafür, dass es zu wenig gegen den Wildwuchs an den Gleisen tut.

"Wir haben mobile Trupps mit Kettensägen losgeschickt, noch bevor Sturm 'Herwart' zuschlug", rechtfertigt Deutsche-Bahn-Sprecher Jürgen Kornmann das Krisenmanagement. Außerdem habe die Bahn seit 2016 einen dreistelligen Millionenbetrag in ihr Vegetationsprogramm investiert, um die Pflanzen links und rechts der Gleise auf Abstand zu halten.

Mehr Baumbeschnitt möglich

Der Verband Mofair, der konkurrierende Bahnbetreiber im Personenverkehr vertritt, kommt jedoch zu dem Ergebnis, dass die Deutsche Bahn in den vergangenen Jahren zu wenig gemacht habe. Es wäre mehr Baumbeschnitt möglich, sagt Mofair-Geschäftsführer Matthias Stoffregen. Das zeige das Beispiel der Elbe-Weser-Bahn, die ihr 300 Kilometer langes Netz in eigener Regie instand halte. Obwohl mitten im Sturmgebiet, sei dort zuletzt nur ein einziger Baum aufs Gleis gefallen.

Bahn-Sprecher Jürgen Kornmann zu den Aufräumarbeiten

tagesschau24 15:15 Uhr, 30.10.2017







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-342197~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Auch der Fahrgastverband Pro Bahn fordert von der Deutschen Bahn, Bäume und Sträucher entlang der Hauptstrecken besser zu beschneiden. Früher seien die den Gleisen am nächsten stehenden Bäume kurz gehalten worden, damit sie nicht auf die Schienen fallen und dahinter stehende Bäume bei einem Unwetter auffangen konnten.

Stürme stärker und häufiger

Doch oft sind die Grundstücke entlang der Bahn im Eigentum anderer - das können Kommunen sein oder Privatleute. Die Bahn muss sich im Zweifel mit ihren Nachbarn einigen, wie weit Büsche und Bäume zurück geschnitten werden. Um Bäume an Gleisen fällen zu können, führe die Bahn derzeit intensive Gespräch mit Naturschutzorganisationen, so Kornmann. Die Bahn investiere mehr Geld und mehr Personal. "Doch die Stürme sind stärker geworden und treten häufiger auf."

Bäume und Pflanzen werden nach Angaben der Bahn zurzeit mindestens sechs

Meter links und rechts der Gleise auf Abstand gehalten.

Mittlerweile rollt der Bahnverkehr auf den meisten Strecken in Deutschland wieder. Als letzte Hauptstrecke wurde am Nachmittag die Verbindung zwischen Berlin und Hamburg wieder freigegeben. Dort war zwischen Boizenburg und Hagenow in Mecklenburg ein Baum in eine Oberleitung gestürzt.

1/11 Sturmtief "Herwart" Vollbild Ein Auto steht in Hamburg am Fischmarkt wegen der Sturmflut im Wasser. Mehrere Fahrzeuge mussten geborgen werden. | Bildquelle: dpa

Über dieses Thema berichtete tagesschau24 am 30. Oktober 2017 um 15:15 Uhr.