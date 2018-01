Österreichs neue Koalition will deutlich härtere Regeln im Umgang mit Asylbewerbern einführen - das hat sie im Regierungsprogramm angekündigt. Wie hart, machte jetzt Vizekanzler Strache deutlich. Er denkt über die Unterbringung in Kasernen nach - und über Ausgangssperren.

Österreichs neuer Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) hat eine deutliche Verschärfung der Bedingungen vorgeschlagen, unter denen Asylbewerber untergebracht werden. In einem Interview mit dem Sender ORF regte er an, dass Asylbewerber künftig nicht mehr in privat betriebenen Unterkünften wohnen. Stattdessen könne es sinnvoll sein "die eine oder andere leerstehende Kaserne zu nutzen".

Auch eine Ausgangssperre für Asylbewerber brachte er ins Gespräch. Bereits in der Vergangenheit sei darüber diskutiert worden, "ob es nicht so sein soll, dass ab einer gewissen Abendzeit alle wieder in der Kaserne zu sein haben". Er fügte hinzu: "Es braucht Ordnung, so lange es ein offenes Asylverfahren gibt."

Wenig Zustimmung selbst in FPÖ

Der Vorschlag wurde in Straches Partei zurückhaltend aufgenommen. Verteidigungsminister Mario Kunasek sagte, eine Unterbringung in leerstehenden Kasernen sei in seinem Ministerium "derzeit kein Thema". Der neue Bundeskanzler Christian Kurz reagierte bislang nicht auf die Interview-Äußerungen.

Die Opposition reagierte mit scharfer Kritik auf Straches Vorstoß. Der Wiener Integrationsrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) sagte, es sei ein "unglaubliches politisches Armutszeugnis, wenn man gar nicht erst versucht, Menschen, die zu uns kommen, ein eigenständiges Leben zu ermöglichen, sondern sie einfach nur wegsperren möchte". Die FPÖ ersetze das Wort "integrieren" durch "internieren" und sehe in Flüchtlingen offenbar "in erster Linie Verbrecher, die es einzusperren gilt".

Fast nur noch Sachleistungen

Die neue nationalkonservative Regierung aus ÖVP und FPÖ hatte einen Kurswechsel bei der Unterbringung von Flüchtlingen bereits in ihrem Regierungsprogramm angekündigt. Diese Absicht bekräftigte Strache gegenüber dem ORF. Sein Modell sei es, von Nicht-Regierungsorganisationen "in eine staatliche Betreuung" überzugehen.

Das Regierungsprogramm sieht außerdem vor, die Leistungen für Asylbewerber erheblich einzuschränken. Anerkannte Asylbewerber sollen mit rund 365 Euro sowie einem Integrationsbonus von 155 Euro rund 300 Euro weniger erhalten als heute zum Beispiel in Wien üblich. Flüchtlinge, die noch nicht als asylberechtigt anerkannt sind, sollen fast nur noch Sach- statt Geldleistungen erhalten.

