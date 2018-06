Im April 2017 lenkte ein Usbeke einen Lkw in die Menschenmenge vor einem Einkaufszentrum in Stockholm. Fünf Menschen wurden getötet. Der Täter wurde nun zu lebenslanger Haft verurteilt.

Mehr als ein Jahr nach dem tödlichen Lkw-Anschlag in der Stockholmer Innenstadt wurde der Täter zu lebenslanger Haft verurteilt.

Er hatte am 7. April des vergangenen Jahres das gestohlene Auto mutwillig auf eine belebte Haupteinkaufsstraße gelenkt - fünf Menschen wurden getötet: Zwei Schwedinnen, ein Brite und eine Belgierin starben direkt am Anschlagsort vor einem Einkaufszentrum. Eine 60-Jährige starb drei Wochen an den Folgen ihren Verletzungen. Mehr als ein Dutzend Menschen wurden bei dem Attentat verletzt.

Der Attentäter hatte den Anschlag gestanden - er sieht sich als Anhänger des IS.

Gericht verhängt Höchststrafe

Der aus Usbekistan stammende Angeklagte hatte die Tat bereits kurz nach seiner Festnahme und auch während des Prozesses gestanden. Er habe erreichen wollen, dass Schweden seinen Kampf gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" beendet. Der 40-Jährige bezeichnet sich als Anhänger der Terrorgruppe.

Mit seinem Urteil verhängte das Gericht die Höchststrafe. Dem Täter waren Terrorismus und Mord vorgeworfen worden.

Der zum Tatzeitpunkt 39-Jährige hatte 2014 eine Aufenthaltsgenehmigung in Schweden beantragt. Diese wurde jedoch 2016 abgelehnt, der Usbeke sollte ausgewiesen werden.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 07. Juni 2018 um 14:00 Uhr.