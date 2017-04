Erhöhte Polizeipräsenz, verschärfte Grenzkontrollen: Nach dem Lkw-Anschlag in Stockholm mit vier Toten und zahlreichen Verletzten läuft die Fahndung nach dem Täter und möglichen Komplizen. In der Nacht soll es eine weitere Festnahme gegeben haben.

Nach dem Anschlag mit einem Lkw im Zentrum der schwedischen Hauptstadt Stockholm hat die Polizei ihre Fahndung nach dem Täter und möglichen Komplizen fortgesetzt. Der Sender SVT berichtete in der Nacht unter Berufung auf Polizeikreise, dass ein zweiter Mann festgenommen worden sei. Er sei im nördlichen Vorort Hjulsta gefasst worden und habe eine Verbindung zu dem zuvor festgesetzten Mann. Eine offizielle Bestätigung dafür liegt nicht vor.

Am Abend hatte die Polizei eine erste Person festgenommen, "die Verbindungen zu dem Fall haben kann". Der Mann stimme mit Beschreibungen einer Person überein, die sich in der Nähe des Tatorts aufgehalten haben soll. Details dazu gab die Polizei nicht bekannt. In der Nacht erklärte sie lediglich, dass der Mann noch länger in Haft bleiben werde. Derjenige, der den Lkw in die Menschenmenge und anschließend in ein Kaufhaus steuerte, scheint weiter auf der Flucht.

Details zum Anschlag in Stockholm

nachtmagazin 01:30 Uhr, 08.04.2017, Tilmann Bünz, ARD Stockholm







Erhöhte Polizeipräsenz im ganzen Land

Die Polizei rief die Bevölkerung auf, nicht ins Zentrum Stockholms zu fahren. Die Sicherheitskräfte zeigten erhöhte Präsenz und bewachten besonders gefährdete Plätze im ganzen Land. Außerdem verschärften die Behörden die Grenzkontrollen. Ministerpräsident Stefan Löfven sagte, zehn Tage lang sollen alle Ausreisenden an den Grenzen kontrolliert werden.

"Es fühlt sich so furchtbar an, was passiert ist. Unschuldige Menschen sind getroffen worden", sagte Löfven auf einer Pressekonferenz und verurteilte den Anschlag als verabscheuungswürdige Tat. "Schweden wird sich nicht durch diese abscheulichen Mörder einschüchtern lassen." Am Abend legte er Blumen am Anschlagsort nieder.

Angriff am Nachmittag

Am Freitagnachmittag war in der belebten Innenstadt ein Lkw in eine Menschenmenge gefahren und anschließend in einem Kaufhaus zum Stehen gekommen. Der Lieferwagen einer Brauerei war kurz zuvor gestohlen worden.

Bei dem Anschlag starben nach Polizeiangaben vier Menschen, mindestens 15 wurden verletzt. Die Polizei sperrte die gesamte Innenstadt ab und evakuierte den Hauptbahnhof.