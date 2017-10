Prozess in der Türkei Steudtner kommt frei

Ein Gericht in Istanbul hat die Freilassung des deutschen Menschenrechtlers Peter Steudtner angeordnet. Mit ihm werden auch andere Aktivisten aus der Haft entlassen. Steudtner darf damit auch nach Deutschland ausreisen.

Nach mehr als drei Monaten werden der deutsche Menschenrechtler Peter Steudtner und sein schwedischer Kollege Ali Gharavi ohne Auflagen aus der Untersuchungshaft entlassen. "Der Ausreise steht nichts mehr im Wege", sagte der Anwalt der beiden, Murat Boduroglu, nach der Gerichtsentscheidung am späten Abend in Istanbul. Steudtner und Gharavi würden nun in das rund 80 Kilometer entfernte Gefängnis Silivri gebracht, wo sie in Untersuchungshaft gesessen haben, um zu packen. Sie wollen mit dem nächstmöglichen Flug ausreisen.

Auch weitere Menschenrechtler, die wegen Terrorvorwürfen angeklagt sind, sollen freikommen. Unter ihnen ist auch die Direktorin von Amnesty International in der Türkei, Idil Eser.

Nicht alle kommen frei

Nicht freikommen soll dagegen der inhaftierte Amnesty-Vorsitzende in der Türkei, Taner Kilic. Der Prozess gegen insgesamt elf Menschenrechtler hatte heute begonnen. Den Angeklagten wird die Mitgliedschaft in einer Terrororganisation oder die Unterstützung einer solchen Organisation zur Last gelegt. Zwei der elf Angeklagten befanden sich nicht in Untersuchungshaft.

Peter Steudtner hatte im Prozess vor dem Istanbuler Strafgericht die Terrorvorwürfe gegen ihn zurückgewiesen. "Ich habe nie in meinem Leben irgendeine militante oder terroristische Organisation unterstützt", sagte er vor dem Istanbuler Gericht.

Der Berliner Menschenrechtler war am 5. Juli war bei einem Workshop in Istanbul festgenommen worden. Seit 18. Juli saß er in Untersuchungshaft.

"Test-Fall für die türkische Justiz"

"Die Vorwürfe gegen die elf Menschenrechtsverteidiger sind falsch und diffamierend", hatte der Generalsekretär von Amnesty International in Deutschland, Markus Beeko, den Prozess kritisiert. "Eine reguläre Fortbildung für Menschenrechtler wird in den Anklageschriften in ein konspiratives Geheimtreffen umgedeutet, friedliche Menschenrechtsarbeit wird als Unterstützung 'terroristischer Organisationen' bezeichnet." Der Amnesty-Türkei-Experte Andrew Gardner sprach von einem "Test-Fall für die türkische Justiz". Die Anklage enthalte keinerlei Beweise.

Vor dem Gerichtsgebäude demonstrierten zahlreiche Menschen für die Freilassung der Menschenrechts-Aktivisten.

Auch die Bundesregierung hatte mehrfach Steudtners Freilassung gefordert. Als Reaktion auf seine Inhaftierung hatte sie die Hinweise für Türkeireisende verschärft. Der deutsche Generalkonsul in Istanbul verfolgte den Prozessauftakt.

Über dieses Thema berichtete die Tagesschau am 25. Oktober 2017 um 14:00 Uhr.