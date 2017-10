Der deutsche Menschenrechtsaktivist Peter Steudtner ist frei und will noch heute nach Deutschland ausreisen. Ein Gericht in Istanbul hatte angeordnet, die Untersuchungshaft aufzuheben. Die Bundesregierung zeigte sich erfreut - doch Steudtners Freilassung sei nur ein erster Schritt.

Nach mehr als 100 Tagen Untersuchungshaft in der Türkei sind der deutsche Menschenrechtler Peter Steudtner und weitere sieben Menschenrechtsaktivisten wieder in Freiheit. Seine Mandanten hätten das Gefängnis in Silivri verlassen, sagte der Anwalt Murat Boduroglu am Morgen.

Noch heute Reise nach Deutschland

"Wir sind alle mehr als erleichtert", sagte Steudtner sichtlich aufgewühlt nach seiner Freilassung aus dem Gefängnis Silivri westlich von Istanbul. "Wir sind unglaublich dankbar denen gegenüber, die uns unterstützt haben - juristisch, diplomatisch oder mit ihrer Solidarität."

Die Erleichterung nach seiner Freilassung war Steudtner deutlich anzumerken. Auch weitere Aktivisten kamen frei, unter ihnen der Schwede Ali Gharavi (2.v.l.).

Steudtner, Gharavi und dessen Ehefrau würden voraussichtlich am Nachmittag nach Berlin fliegen, so Anwalt Boduroglu. Derzeit seien sie bei Bekannten in Istanbul untergebracht und würden sich ausruhen.

Ein Gericht in Istanbul hatte am späten Abend die Freilassung Steudtners und Gharavis ohne Auflagen beschlossen. Auch die mitangeklagten türkischen Menschenrechtler in dem Verfahren, die in Untersuchungshaft saßen, wurden bis zu einem Urteil auf freien Fuß gesetzt, teilweise aber unter Auflagen.

Bundesregierung erfreut

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel begrüßte die Gerichtsentscheidung. "Ich freue mich, dass das Istanbuler Gericht heute die Untersuchungshaft für Peter Steudtner aufgehoben hat", erklärte der SPD-Politiker. "Das ist ein ermutigendes Signal, ein erster Schritt." Es befänden sich aber "weitere Deutsche aus nicht nachvollziehbaren Gründen in türkischer Haft", betonte Gabriel. "Wir werden nicht nachlassen, auch für diese Fälle auf eine Lösung und Freilassung zu drängen."

"Endlich! Peter Steudtner und weitere Menschenrechtler kommen frei", schrieb "Regierungssprecher Steffen Seibert im Kurzbotschaftendienst Twitter. "Wir freuen uns mit ihnen", fügte er hinzu, und "denken an die, die immer noch in Haft sind".

Oliver Mayer-Rüth, ARD Istanbul, zur Freilassung von Peter Steudtner

Festnahme im Juli bei Amnesty-Workshop

Steudtner war am 5. Juli zusammen mit anderen Menschenrechtlern bei einem Workshop zu Kommunikationssicherheit in einem Hotel auf der Insel Büyükada vor Istanbul festgenommen worden. Ihnen wurde Mitgliedschaft in einer "bewaffneten Terrororganisation" beziehungsweise "Unterstützung von bewaffneten Terrororganisationen" vorgeworfen, worauf bis zu 15 Jahren Haft stehen.

Steudtner hatte im Prozess vor dem Istanbuler Strafgericht die Terrorvorwürfe gegen ihn zurückgewiesen. "Ich habe nie in meinem Leben irgendeine militante oder terroristische Organisation unterstützt", sagte er vor dem Istanbuler Gericht. Das Verfahren wird im November fortgesetzt. Für Steudtner dürfte das aber nach seiner Rückkehr nach Deutschland keine Auswirkungen mehr haben.

Der Amnesty-Vorsitzende der Türkei, Taner Kilic, muss allerdings weiter in Haft bleiben. Er war bereits Wochen vor den anderen Menschenrechtsaktivisten festgenommen worden.

Steudtner kommt frei und darf die Türkei verlassen

Christian Buttkereit, ARD Istanbul

