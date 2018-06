Das Verhältnis von Polen zur EU und zu Deutschland gilt als angespannt. Gerade deshalb wirbt Bundespräsident Steinmeier in Warschau für ein stabiles Verhältnis zum Nachbarn - fast wie ein Außenminister.

Von Martin Adam, ARD-Studio Warschau

Als sich die Türen zum Flaggensaal im Warschauer Präsidentenpalast öffnen, wirkt es fast, als wäre Frank-Walter Steinmeier nicht als Bundespräsident angereist, sondern immer noch als Außenminister. Sie hätten über das schwierige Verhältnis zu Russland gesprochen, berichtet der Gastgeber, der polnische Präsident Andrzej Duda, über Abschreckung und Dialog an der NATO-Ostflanke, über die Ukraine-Krise und die umstrittene Pipeline Nordstream 2, die Erdgas von Russland durch die Ostsee bis nach Deutschland leitet.

Dann jedoch setzt Steinmeier an - und das ganz präsidial. "Wenn wir, Herr Präsident, heute hier stehen und auf das vergangene Jahrhundert zurückschauen, dann erinnern wir uns auch an die furchtbaren Verbrechen, die Deutsche an Polen und in Polen begangen haben", sagt Steinmeier. "Dann ist die deutsch-polnische Freundschaft und Partnerschaft heute tatsächlich so etwas wie ein Wunder."

Steinmeier trifft Polens Präsidenten Duda in Warschau

tagesschau 20:00 Uhr, 05.06.2018







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-410607~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Keineswegs selbstverständliche Einladung

Es sei keineswegs selbstverständlich, dass ein deutsches Staatsoberhaupt zu diesem Anlass eingeladen werde. Der Anlass ist das 100-jährige Jubiläum der polnischen Unabhängigkeit nach dem Ersten Weltkrieg und nachdem das Land 123 Jahre geteilt war. Dass dieser Jahrestag außergewöhnlich wichtig sei, betonen beide Präsidenten - und kommen damit zurück in die Gegenwart.

Die heutige Zeit sei europäisch, und für Europa sei Polen ein stabiler Partner, sagt Duda. "Wir haben beide unsere Besorgnis darüber zum Ausdruck gebracht, dass in verschiedenen EU-Ländern politische Kräfte lauter werden, die antieuropäisch sind und ein antieuropäisches Programm verfolgen", so der Präsident. In Polen gebe es eine enorme Unterstützung für die EU.

Duda für ein Europa freier Nationen

Allerdings müsse jedes Land in Europa gleichberechtigt sein, ergänzt Duda. Er spielt damit auf die Rolle Deutschlands in der EU an, die in Polen oft als zu dominant wahrgenommen wird. Aus polnischer Sicht sei vor allem die Gleichberechtigung wichtig. "Wir vertrauen darauf, dass nicht so etwas wie ein Europa der zwei Geschwindigkeiten oder ein stark institutionalisiertes Kerneuropa entsteht", sagt Duda. "Wir sind Freunde eines Europas freier Nationen und gleicher Staaten."

Auf die Forderungen aus Brüssel, Polen müsse sich auch bei der Aufnahme von Geflüchteten mehr engagieren, gingen weder Duda noch Steinmeier ein. Aber angesichts des "raueren Windes" in den internationalen Beziehungen, so der Bundespräsident, sei die EU doch die bisher überzeugendste Antwort auf die Kriege und Konflikte der Vergangenheit.

Steinmeier legte einen Kranz am Denkmal für den Warschauer Aufstand nieder und eröffnete mit Duda eine Konferenz zum Unabhängigkeitsjubiläum Polens.

Auch schwierige Themen angesprochen

Es brauche deswegen ein neues Wir-Gefühl in der EU. "Kein Wir gegen Die, kein Wir gegen Brüssel", sagt Steinmeier. Es gehe darum, konstruktiv beizutragen, dass die europäische Krise überwunden werde. Daher habe er auch schwierige Themen wie die umstrittene polnische Justizreform angesprochen.

Im Anschluss an das Treffen legte Steinmeier einen Kranz am Denkmal für den Warschauer Aufstand nieder und eröffnete gemeinsam mit Duda eine Konferenz zum 100-jährigen Unabhängigkeitsjubiläum Polens. Auch dort arbeitet der Bundespräsident weiter an der eigentlichen Mission dieser Reise. Angesichts einer kriselnden EU wirbt er für ein stabiles Verhältnis zum polnischen Nachbarn - fast wie ein Außenminister.

Bundespräsident Steinmeier trifft polnischen Präsidenten Duda

Martin Adam, ARD Warschau

05.06.2018 19:57 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 05. Juni 2018 um 20:00 Uhr.