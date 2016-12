Außenminister Steinmeier sieht die Schuld für das Sterben in Aleppo auch bei Russland und dem Iran, die die syrische Armee unterstützen. Von zentraler Bedeutung sei es, Waffenpausen zu erreichen, um Verletzte aus der Stadt zu holen, sagte er in den tagesthemen.

Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier will sich weiter dafür einsetzen, dass so bald wie möglich eine Waffenruhe in der umkämpfen syrischen Stadt Aleppo in Kraft treten kann. "Wir versuchen, zunächst einmal Waffenpausen zu erreichen, in denen eine humanitäre Versorgung der Menschen stattfindet", sagte der SPD-Politiker in den tagesthemen.

Frank-Walter Steinmeier, Bundesaußenminister, im Gespräch mit Ingo Zamperoni

tagesthemen 22:15 Uhr, 08.12.2016







Er wies darauf hin, dass nach wie vor das Rote Kreuz und andere Hilfsorganisationen nicht in die Stadt hinein könnten, um Verletzte zu sorgen. Dies hinzubekommen, sei derzeit von zentraler Bedeutung. Man müsse endlich dahin kommen, "dass das Sterben ein Ende findet, dass die Kampfhandlungen beendet werden".

Politische Lösung als Ziel

"Wenn wir einen Waffenstillstand hinkriegen, dann muss auch der Weg in eine politische Lösung wieder geöffnet werden", sagte Steinmeier. Schuld trügen vielen an der Situation, "natürlich in den letzten Monaten, vor allem die, die Assad unterstützt haben, auch bei den Luftbombardements - und dazu gehören der Iran und Russland."

Der schleppende Fortgang der Gespräch der vergangenen Monate - auch zum Thema Ukraine - sei frustrierend. "Ich bin empört, ich bin genervt von Sitzungen, in denen man nichts erreicht, aber ich bin in der Verantwortung und deshalb sage ich immer: Aufgeben ist keine Option. Wenn wir aufgeben, dann kommen Menschen zu Schaden, die überleben könnten in solchen Konflikten und deshalb muss man trotz Enttäuschung, die man erlebt, trotz Rückschlägen, die man erleidet, versuchen, am Ball zu bleiben und Schlimmeres zu verhüten."

Beharrlich - auch beim Thema Ostukraine

Zur Lage in der Ukraine sagte Steinmeier, man müsse immer dann, wenn die Verletzungen des Waffenstillstandes immer häufiger würden, die Konfliktparteien wieder "an den Tisch holen, zur Vernunft bringen, Mechanismen entwickeln, wie man das Gewaltniveau wieder herunterfährt".

Dann erhalte man sich die Chance, dass irgendwann eine politische Lösung erreicht werden könne. Eine schnelle Lösung für den Konflikt erwartet Steinmeier nicht: "Kiew und Moskau warten im Augenblick ab, was passiert in den USA und bewegen sich deshalb bei den entscheidenden Punkten nicht von der Stelle." In diesem Zusammenhang unterstrich Steinmeier die Rolle der OSZE. Gäbe es die Organisation nicht, würde in der Ostukraine noch viel mehr Menschen sterben als im Moment.