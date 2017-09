Zerstörte Gebäude, Hunderte Demonstranten auf den Straßen und mehr als 80 Festnahmen - seit drei Tagen gibt es der US-Stadt St. Louis wütende Proteste. Grund ist der Freispruch eines weißen Polizisten, der einen Schwarzen erschossen hatte.

Den dritten Tag in Folge sind in der US-Stadt St. Louis zunächst friedliche Proteste gegen Polizeigewalt in Gewalt umgeschlagen. Die Polizei nahm mehr als 80 Menschen fest, die sich der Aufforderung widersetzten, die Versammlung aufzulösen. Einsatzkräfte wurden mit Schutzanzügen und Schildern ins Zentrum der Stadt gebracht, wo es laut Polizei zu "bedeutenden Sachbeschädigungen" gekommen war.

Die Proteste am Sonntag mit mehr als 1000 Teilnehmern hatten friedlich begonnen. Unter anderem hielten Hunderte Demonstranten vor der Polizeibehörde der Stadt schweigend eine sechsminütige Zeremonie zum Gedenken an den schwarzen 24-Jährigen ab, der 2011 von einem weißen Polizisten erschossen worden war. Männer und Frauen demonstrierten gegen das aus ihrer Sicht ungerechte Urteil in dem Tötungsfall - ein Richter hatte den Polizisten am Freitag vom Vorwurf des Mordes freigesprochen.

Viele Amerikaner sind wütend über die Polizeigewalt, die besonders häufig Schwarze trifft.

"Ihr müsst aufhören, uns zu töten"

Vor und nach der Gedenkzeremonie marschierten die Protestierenden mehrere Stunden lang durch die Straßen und riefen Slogans wie "So sieht Demokratie aus". Schwarze Demonstranten hielten Schilder in die Höhe, auf denen zu lesen war: "Ihr müsst aufhören, uns zu töten."

Bis zum Abend hatte sich die Kundgebung weitgehend aufgelöst, rund 100 Teilnehmer zogen jedoch weiter durch die Innenstadt, warfen Scheiben von Geschäften und Hotels ein und stürzten Pflanzenkübel um. Bereits am Freitag und Samstag hatte es tagsüber friedliche Proteste gegeben, nachts waren sie jedoch eskaliert.

Mit fünf Schüssen getötet

Bei den Protesten kam es zu Sachbeschädigungen.

Anlass für die Demonstrationen ist der Freispruch eines weißen Ex-Polizisten vom Vorwurf des Mordes: Im Jahr 2011 hatte er den 24-jährigen Anthony Lamar Smith erschossen. Der Schütze hatte ausgesagt, er habe sich bei dem Vorfall damals in Gefahr gefühlt. Smith habe einen silbernen Revolver gehalten.

Weniger als eine Minute vor dem Tod des 24-Jährigen war jedoch auf der Autokamera des Polizisten zu sehen, wie dieser sagte, er werde den jungen Mann töten. Kurz darauf gab er fünf Schüsse ab. Nach dem Urteil sagte der Polizist, er verstehe, dass das Video schlecht aussehe. Doch er habe nichts Falsches getan.

Über dieses Thema berichteten am 17. September 2017 tagesschau24 um 09:00 Uhr und die tagesschau um 09:55 Uhr.