Das Massaker von Srebrenica gilt bis heute als das schlimmste Kriegsverbrechen in Europa. Damals hatten sich niederländische UN-Soldaten widerstandslos ergeben, obwohl sie die Bürger schützen sollten. 8000 Menschen starben. Nun sind die Niederlande schuldig gesprochen worden.

Der niederländische Staat trägt eine Mitschuld für die Todesopfer beim Massaker im bosnischen Srebrenica vom Juli 1995. Das entschied nun ein Berufungsgericht in Den Haag. Der niederländische Staat habe damals "illegal gehandelt", heißt es in dem Urteil. Der Staat muss den Opferfamilien nun eine Teilentschädigung zahlen.

Die niederländischen UN-Blauhelmsoldaten hätten es für die bosnischen Serben einfacher gemacht, die muslimischen Männer und Jungen zu trennen, urteilte Richterin Gepke Dulek. Und das, obwohl sie gewusst haben müssten, dass "ein reales Risiko für unmenschliche Behandlung oder Hinrichtung" bestanden habe.

Juli 1995: Niederländische UN-Soldaten in Potocari, wenige Kilometer nördlich von Srebrenica.

8000 Kinder und Männer ermordet

Als die Milizen am Nachmittag des 13. Juli 1995 in das Lager im Osten Bosniens einrückten, leistete die schlecht ausgerüstete niederländische UN-Truppe Dutchbat keinen Widerstand. Einem UN-Bericht zufolge überließ sie alle Beobachtungsposten und Sperranlagen widerstandslos den bosnischen Serben. Diese ermordeten damals rund 8000 muslimische Jungen und Männer. In dem nun gesprochenen Urteil ging es um eine Mitverantwortung für den Tod von rund 350 Jungen und Männern.

Das Massaker gilt als das schlimmste Kriegsverbrechen in Europa seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs und wurde als Völkermord eingestuft.