Das Tiananmen-Massaker, Kritisches zur chinesischen Geschichte - Fachartikel des deutschen Wissenschaftsverlags Springer Nature über diese Themen sind in China nicht mehr abrufbar. Peking bestand auf Zensur. Der Verlag rechtfertigte die Maßnahme nun.

Von Steffen Wurzel, ARD-Studio Shanghai

In China sind viele Fachartikel zur chinesischen Geschichte und zu politischen Fragen seit Neuestem nicht mehr online abrufbar - zumindest nicht, wenn sie aus dem Hause des deutschen Wissenschaftsverlags Springer Nature kommen. Dieser hat bestätigt, dass er den Zugang zu bestimmten Artikeln in China blockiert, also Selbstzensur betreibt.

Springer Nature teilte auf Anfrage des ARD-Hörfunks Shanghai schriftlich mit: "Diese Maßnahme ist zutiefst bedauerlich, wurde aber ergriffen, um wesentlich massivere Auswirkungen für unsere Kunden und Autoren zu vermeiden."

China überwacht die Presse und das Internet wie kaum ein anderes Land der Welt.

Scharfe Kritik von Journalistenverband

Das sei eine Schutzbehauptung, kritisiert die Organisation "Reporter ohne Grenzen", die sich für Meinungs- und Pressefreiheit weltweit einsetzt. "Wir rufen Springer Nature auf, diese Entscheidung zu überdenken und die Zusammenarbeit mit den chinesischen Zensoren sofort zu stoppen", sagt Cédric Alviani vom Asien-Büro in Taiwan. "100 Prozent aller Inhalte müssen weltweit zugänglich sein."

Besonders brisant: Kurz nach Bekanntwerden der Selbstzensur hat Springer Nature eine Kooperation mit Tencent vereinbart. Das ist einer der größten chinesischen Medien- und Onlinekonzerne. Der deutsche Verlag und Tencent wollen künftig im Bereich der der wissenschaftlichen Nachwuchsförderung zusammenarbeiten. Dazu heißt es aus der Pressestelle von Springer Nature: "Die Sperrung von Inhalten in China einerseits und die Kooperation mit dem chinesischen Internetkonzern Tencent andererseits stehen in keinem inhaltlichen Bezug." Auffällig ist die zeitliche Nähe aber auf jeden Fall.

Wer ist Springer Nature? Springer wurde vor 175 Jahren in Berlin gegründet. Heute ist das Unternehmen ein internationaler Wissenschaftsverlag mit über 50 Standorten weltweit und gehört zur Verlagsgruppe Springer Nature. Jährlich erscheinen ca. 12.000 neue Bücher und knapp 3000 wissenschaftliche Zeitschriften. Weltweit beschäftigt die Firma rund 13.000 Mitarbeiter und erzielt einen Jahresumsatz von etwa 1,6 Milliarden Euro.

Gesperrt: Tibet und Tiananmen-Massaker

Auf viele Fragen zur Selbstzensur in China will der deutsche Wissenschaftsverlag keine Antworten geben. Zum Beispiel sagt er nicht, wie viele Fachartikel genau aus dem chinesischen Angebot rausgeflogen sind. Nach Recherchen der "Financial Times" sind es mehr als 1000, allesamt zu Themen, die der Staatsführung in Peking nicht gefallen. Unter anderem betroffen sind demnach Artikel zu Tibet, zur Kulturrevolution und zum Tiananmen-Platz-Massaker von 1989.

Dass es Chinas Staats- und Parteiführung für einheimische Wissenschaftlern schwieriger machen will, zu diesen Themen zu forschen, passe ins Bild, sagt Maximilian Mayer, Forschungsprofessor am Deutschlandzentrum der Tongji-Universität in Shanghai:

"Das alles ist Teil eines größeren Spiels, global Meinung zu beeinflussen: über China als Land, über die Kommunistische Partei und über die Tatsache, dass China immer wichtiger wird ökonomisch und politisch. Chinas Auftieg ist nur weiter möglich und kann friedlich bleiben, wenn es eine relaitiv positive Meinung gegenüber China gibt. Das zu erreichen ist gar nicht so einfach für die Kommunistische Partei, gerade in demokratischen Ländern. Und daher wird dieser Trend weiterhin zunehmen: Umso stärker China wird, umso stärker wird es auch versuchen, Meinungen im Ausland zu seinen Gunsten zu beeinflussen."

Wenn einer umfällt, fallen auch andere

Auch der Verlag Cambridge University Press wollte Artikel zensieren - entschied sich dann aber anders.

Auch der Wissenschaftsvertrag Cambridge University Press hat im Sommer angekündigt, heikle Artikel in China aus dem Angebot zu nehmen. Nach heftigen Protesten zog der britische Traditionsverlag diese Entscheidung zurück und schaltete die Artikel wieder frei. Cédric Alviani von Reporter ohne Grenzen fordert Springer Nature auf, das auch zu tun. "Natürlich könnten sie das. Springer Nature ist groß genug. China braucht die Verlage, selbst wenn diese die chinesische Zensur nicht mitmachen. Das Problem ist: Wenn einer umfällt, wird es wahrscheinlicher, dass die anderen auch umfallen."

Chinas Staats- und Parteiführung hat die Zensur von Literatur, Presse und Online-Medien in den vergangenen Jahren deutlich verschärft. Die Internetzensur funktioniert inzwischen so gut, dass selbst viele Zusatzprogramme versagen, mit denen man in anderen Staaten Onlinesperren problemlos umgehen kann. Ein Ende der immer schärfer werdenden Zensur in China ist nicht abzusehen.