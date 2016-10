Wo beginnt er, wo saß das FBI? Viele Fragen ranken sich um einen Spionagetunnel aus dem Kalten Krieg unter der Russischen Botschaft in Washington. Die Beteiligten schweigen bis heute. Jetzt will ein Hobbyhistoriker den Eingang gefunden haben.

Von Martin Ganslmeier, ARD-Hörfunkstudio Washington

Dass es überhaupt einen Spionagetunnel unter der Russischen Botschaft in der US-amerikanischen Hauptstadt Washington gab, war bis vor 15 Jahren ein streng gehütetes Geheimnis. Bekannt wurde der geheime Tunnel erst im Februar 2001, nach der Festnahme von Robert Hanssen, einem der erfolgreichsten KGB-Spione in der US-Hauptstadt. Hanssen arbeitete beim FBI, verriet aber mehr als 20 Jahre lang Top-Secret-Informationen an den sowjetischen Geheimdienst. So auch die Existenz des Spionagetunnels.

Die Öffentlichkeit erfuhr davon erst durch die Anklageschrift gegen Hansson, erinnert sich "Washington Post"-Redakteur John Kelly: "Was die Bürger in Washington überraschte, war, wie groß und teuer dieses Projekt war; ein Tunnel, direkt unter der Russischen Botschaft."

Hobbyhistoriker Trew zeigt die Stelle an der abgerissenen Garage, wo er den Eingang zum Spionagetunnel vermutet. Im Hintergrund die russische Botschaft.

Tunnel für 100 Millionen Dollar

Gegenseitige Spionage gehörte im Kalten Krieg zum Alltag der Supermächte. Als Mitte der 1980er-Jahre die neue US-Botschaft in Moskau entstand, entdecken die Amerikaner im Neubau lauter Wanzen. Aber ein unterirdischer Abhörtunnel, der nach Schätzungen von Experten mehrere hundert Millionen Dollar gekostet haben muss - das war eine neue Qualität. Für Journalisten wie Kelly und für Hobby-Historiker ist der Spionagetunnel eines der spannendsten und noch immer ungelösten Rätsel in Amerikas Hauptstadt. "Keiner weiß, wo der Tunnel anfängt. Und viele Leute sind förmlich besessen davon, das herauszubekommen: Wo beginnt der Tunnel? Wo saß das FBI?"

Ein Grundstück wie ein Fremdkörper

Einer dieser besessenen Hobby-Historiker ist Charles Trew, im Hauptberuf Bibliothekar in der "Library of Congress". Seit zehn Jahren versucht Trew den Tunnel-Eingang in der Nähe der Russischen Botschaft zu finden. Sämtliche Theorien hat er in den vergangenen Jahren systematisch überprüft. Seit kurzem ist er sich so gut wie sicher, den Anfang des Tunnels gefunden zu haben. Und zwar in einer unscheinbaren Straße oberhalb der Russischen Botschaft.

Trew versucht seit Jahren, das Rätsel um den Tunnel zu lösen. Das ehemalige mutmaßliche Spionage-Gelände soll bald verkauft werden.

Unter den gepflegten Einfamilienhäusern kam ihm das verlassene Grundstück mit dem leer stehenden Haus schon immer wie ein Fremdkörper vor: "Immer war dasselbe Licht an, nie ein anderes. Und nie passierte auf dem Grundstück etwas. Es gab ein Gartenunternehmen, das den Rasen mähte, damit nie jemand kommen musste."

Als Grundstückseigentümer war lange Zeit eine obskure Firma in Atlanta eingetragen. Vor einigen Monaten kamen Bagger und Lastwagen, um das verlassene Haus abzureißen. Doch es war nicht das Haus, sondern die ebenfalls abgerissene Garage hinter dem Haus, die Trew ins Auge fiel. "Wie sich herausstellte, war es gar keine echte Garage. Türen und Fenster waren verdunkelt. Und innendrin war ein Raum mit einem sehr ungewöhnlichem Boden."

USA und Russland schweigen

Da der Boden leicht erhöht war, vermutet Trew, dass sich in dieser Garagen-Attrappe der Eingang zum Abhörtunnel befand. Nach Aufdeckung des Tunnels vor 15 Jahren wurde der Eingang zubetoniert, meint der Hobby-Historiker.

Bis heute will sich die US-Regierung nicht zum Spionagetunnel äußern. Ob Trew tatsächlich den richtigen Eingang gefunden hat, das könnte nur die Russische Botschaft bestätigen. Doch auch die schweigt. Und noch einer, der es wissen müsste, darf nichts sagen: Doppelagent Robert Hanssen verbüßt eine lebenslange Haftstrafe in einer Einzelzelle in einem Hochsicherheitsgefängnis in Colorado.

M. Ganslmeier, ARD Washington

