Trump-Sprecher Sean Spicer tritt zurück

Seit längerem gab es entsprechende Gerüchte - nun hat Sean Spicer Ernst gemacht: Wie das Weiße Haus bestätigte, tritt der Sprecher von US-Präsident Trump zurück. Hintergrund soll die Berufung des Bankers Scaramucci zum Kommunikationschef des Weißen Hauses sein.

Der umstrittene Sprecher des Weißen Hauses, Sean Spicer, hat seinen Rücktritt erklärt. Das bestätigte das Weiße Haus. Wie der Sender NBC und die "New York Times" berichten, war die Berufung von Anthony Scaramucci zum Kommunikationsdirektor des Weißen Hauses ausschlaggebend für Spicers Rückzug. Demnach soll er zu Präsident Donald Trump gesagt haben, die Entscheidung für Scaramucci sei "ein großer Fehler". Dem Bericht zufolge hatte Trump Spicer noch gebeten, auch unter dem neuen Kommunikationschef Sprecher zu bleiben. Spicer habe dies abgelehnt.

Scaramucci, ein wohlhabender Finanzier und Politstratege, arbeitete bislang für die Export-Import-Bank der USA. Früher war er für das Investmenthaus Goldman Sachs tätig. Scaramucci war auch in der Übergangsphase nach der Wahl und vor der Amtseinführung Trumps für dessen Team tätig.

Angespanntes Verhältnis zu Journalisten

Seit dem Amtsantritt Trumps hatte Spicer ein angespanntes Verhältnis zu Journalisten. Er hatte sich am Tag nach der Amtseinführung des Präsidenten einen heftigen Streit mit Medienvertretern über die Zahl der Besucher bei der Zeremonie vor dem Kapitol in Washington geliefert.

In den sechs Monaten seiner Zeit als Sprecher des Weißen Hauses kam es immer wieder zu heftigen Wortgefechten mit Journalisten. Unter anderem deshalb wurde Spicer zum Ziel von Parodien in zahlreichen Comedy-Sendungen des US-Fernsehens. Weltweit für Aufsehen sorgte die Komikerin Melissa McCarthy mit Sketchen über Spicer in der Fernsehsendung "Saturday Night Live".

Schon öfter war spekuliert worden, Trump sei unzufrieden mit Spicers Arbeit und dieser stehe vor der Entlassung. Zuletzt hatte er sich aus der Öffentlichkeit stärker zurückgezogen und die Pressebriefings seiner bisherigen Stellvertreterin Sarah Sanders überlassen.

