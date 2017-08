Einer der spanischen Terrorverdächtigen hat bei einer Vernehmung offenbar gestanden, einen größeren Anschlag in Barcelona geplant zu haben. Das berichten spanische Medien. Ziel könnte eine Sehenswürdigkeit gewesen sein.

Von Oliver Neuroth, ARD-Studio Madrid

Der Verdächtige Mohamed Houli Chemlal soll das zugegeben haben, wovon die Behörden schon seit dem Wochenende ausgehen: Pläne für einen großen Anschlag oder gleich mehrere im Zentrum von Barcelona. Genauer gesagt: auf Sehenswürdigkeiten.

Die spanische Zeitung "El Mundo" will erfahren haben, dass die berühmte Kathedrale Sagrada Familia ein Ziel sein sollte. Darüber spekulieren spanische Medien seit Tagen. Die Sagrada Familia ist eine der wichtigsten Touristenattraktionen der Stadt, zu der täglich Tausende Besucher kommen.

Terrorzelle in Alcanar versuchte, Sprengstoff herzustellen

Der Richter am Staatsgerichtshof in Madrid verhörte Chemlal heute als ersten der vier Festgenommenen. Dessen Aussage dauerte etwas mehr als eine Stunde. Darin erklärte er auch, dass die Terrorzelle in Alcanar im Süden Kataloniens versucht hatte, Sprengstoff herzustellen. Und zwar in dem Haus, das in der Nacht vor dem Anschlag von Barcelona explodierte. Chemlal wurde dabei verletzt, zwei weitere Mitglieder der Terrorzelle getötet, ebenso ein Iman, der die Gruppe radikalisiert haben soll.

Bei den Anschlägen von Barcelona und Cambrils waren am vergangenen Donnerstag und Freitag 15 Menschen getötet und mehr als 120 verletzt worden. Von den zwölf mutmaßlichen Mitgliedern der Terrorzelle leben nur noch vier.

Terrorverdächtiger gesteht größere Anschlagspläne in Barcelona

Oliver Neuroth, ARD Madrid

22.08.2017 18:02 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.