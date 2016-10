Noch muss Spanien auf eine neue Regierung warten. Der geschäftsführende Ministerpräsident Rajoy konnte in erster Abstimmung des Parlaments keine absolute Mehrheit für sich als künftigen Regierungschef gewinnen. Am Samstag wird sich das Blatt aber voraussichtlich wenden.

Der geschäftsführende Ministerpräsident Mariano Rajoy in erster Abstimmung über seine Kandidatur als künftiger Regierungschef im spanischen Parlament gescheitert. Gebraucht hätte er das Ja von 176 Abgeordneten, am Ende haperte es an sechs Ja-Stimmen.

Im Parlament vorerst gescheitert: Spaniens geschäftsführender Ministerpräsident Mariano Rajoy

Nun wird am Samstag das zweite Mal abgestimmt: Dann genügt eine einfache statt der absoluten Mehrheit. Die sozialistische Partei PSOE, die sich lange gegen eine Minderheitsregierung unter dem konservativen Rajoy gesträubt hatte, will sich dabei der Abstimmung enthalten - was aller Voraussicht nach den Weg für Rajoy frei machen wird.

Spanien würde damit nach zehn Monaten endlich eine neue Regierung bekommen. Sollte allerdings auch die zweite Abstimmung gegen den 61-Jährigen ausfallen, müssten die Spanier wohl noch in diesem Jahr neu wählen.

Mehr zum Thema Spaniens Sozialisten wollen Rajoy-Regierung dulden

Kein Rückhalt für Rajoys Haushaltspläne

Die konservative Volkspartei (PP) hatte zwar sowohl bei den Wahlen im Dezember 2015 als auch bei Neuwahlen im Juni die meisten Wählerstimmen erhalten - für eine absolute Mehrheit hatte es aber beide Male nicht gereicht. Seitdem hatte Rajoy vergeblich versucht, eine Koalition zu bilden.

Doch auch, wenn es jetzt mit einer Minderheitsregierung klappt - leicht wird es für Rajoy nicht. Seine Haushaltspläne für das kommende Jahr sehen weiterhin einen Sparkurs vor - und weder die Sozialisten als auch die Linkspartei Podemos wollen diese Pläne unterstützen.

Über dieses Thema berichtete Inforadio am 27. Oktober 2016 um 21:03 Uhr

Mehr zu diesem Thema: Weltatlas | Spanien