Die belgische Justiz prüft den Europäischen Haftbefehl gegen den abgesetzten katalanischen Regionalpräsidenten Puigdemont, der nach Brüssel geflohen ist. Puigdemont droht eine schnelle Festnahme - das juristische Tauziehen kann aber Monate dauern.

In Brüssel haben die Behörden die formale Prüfung des Europäischen Haftbefehls gegen den abgesetzten katalonischen Regionalpräsidenten Carles Puigdemont und vier Ex-Minister eingeleitet. "Wir werden es in die Hand eines Untersuchungsrichters legen", sagte ein Sprecher der belgischen Staatsanwaltschaft. Eine Entscheidung könne am Wochenende oder auch erst später fallen. "Wir sind nicht in Eile."

Die belgische Regierung betonte, dass sie keinen Einfluss auf die Zukunft Puigdemonts habe, der nach Brüssel geflohen ist. Der Europäische Haftbefehl sei ein vollkommen rechtliches Verfahren, bei dem die belgische Exekutive keinerlei Rolle spiele, sagte Justizminister Koen Geens.

Der Katalonien-Konflikt

tagesthemen 21:45 Uhr, 03.11.2017, Sebastian Kisters, ARD Madrid







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-343653~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Juristisches Tauziehen kann Monate dauern

Laut Rechtsexperten gibt es nun mehrere Möglichkeiten, wie es im Fall Carles Puigdemont weitergehen könnte. Bei Vorliegen eines internationalen Haftbefehls muss der Betroffene in Belgien nach seiner Festnahme innerhalb von 24 Stunden vor einen Untersuchungsrichter gebracht werden. Der Auslieferungsprozess dürfte laut belgischen Justizkennern 15 Tage in Anspruch nehmen.

Falls Puigdemont in Berufung ginge, dürfte sich der Zeitraum aber auf 45 Tage ausdehnen. Dann würde Puigdemont Belgien nicht vor Anfang Januar verlassen - also nach der auf den 21. Dezember angesetzten Parlamentswahl in Katalonien. Der 54-Jährige teilte dem belgischen Rundfunk mit, er wolle an der Neuwahl teilnehmen.

Unmittelbar vor dem Europäischen Haftbefehl sagte Puigdemont im belgischen Fernsehen, er werde nur mit den belgischen, nicht aber den spanischen Behörden kooperieren.

Puigdemont will nur mit belgischen Behörden kooperieren

Puigdemont erklärte, er sei bereit, mit den belgischen Behörden zu kooperieren, nicht aber mit der spanischen Justiz, in die er sein Vertrauen verloren habe. Puigdemont und den vier ebenfalls nach Brüssel geflüchteten Ex-Ministern wird wegen der Ereignisse rund um die katalanische Unabhängigkeitserklärung Rebellion, Aufruhr und die Veruntreuung öffentlicher Mittel vorgeworfen.

Puigdemonts belgischer Anwalt Paul Bekaert hatte bereits im Vorfeld ankündigt, gegen einen Auslieferungsantrag vorzugehen. Bekaert hatte einst Mitglieder der baskischen Terrororganisation ETA vertreten und deren Auslieferung nach Spanien verhindert.

Es gibt noch rechtliche Hürden

Außerdem gibt es noch rechtliche Hürden. Bei einem Europäischen Haftbefehl gibt es ein vereinfachtes Auslieferungsverfahren. Für eine Auslieferung muss der vorgeworfene Straftatbestand in der Regel auch in dem Land existieren, in dem er festgenommen wird. Bei "Rebellion" und "Aufruhr" ist dies in Belgien nicht der Fall. Es gibt aber auch Straftatbestände, bei denen diese Voraussetzung der "beiderseitigen Strafbarkeit" nicht gilt. Nun muss geklärt werden, welche Vorwürfe gegen Puigdemont darunter fallen könnten.

Haft gegen Ex-Minister sorgt für Kritik

In Spanien sitzen acht abgesetzte katalanische Minister in Untersuchungshaft. Sie waren vor Gericht erschienen und wurden anschließend in Haft genommen. Dieses harte Vorgehen der spanischen Justiz löste auch international Kritik aus.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 04. November 2017 um 12:00 Uhr.