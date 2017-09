In mehreren Städten Spaniens sind erneut Tausende Menschen auf die Straßen gegangen. Sie wollen erreichen, dass die Abstimmung über Kataloniens Unabhängigkeit wie geplant am 1. Oktober stattfindet. Die spanische Regierung will das unbedingt verhindern.

Tausende Katalanen haben erneut für das geplante Unabhängigkeitsreferendum demonstriert. Die Menschen versammelten sich auf öffentlichen Plätzen in Barcelona und anderen Städten Spaniens, schwenkten Fahnen und forderten, das Referendum müsse wie geplant am 1. Oktober stattfinden.

Um hohe Beteiligung gebeten

Zu den Demonstrationen hatten katalanische Politiker und Organisationen aufgerufen. Die Präsidentin des katalanischen Parlaments, Carme Forcadell, forderte eine hohe Beteiligung an dem Referendum. "Ich bitte euch zu wählen", sagte sie vor Unterstützern in Barcelona. "Wählt für die Zukunft Kataloniens."

Die Zentralregierung in Madrid bezeichnet die Abstimmung als illegal und will sie verhindern. Sie hat das Verfassungsgericht angerufen, um die Abstimmung in der wirtschaftlich starken Region zu stoppen. Die Richter prüfen den Fall.

Die katalanischen Separatisten halten trotz aller Kritik an ihrem Vorhaben fest und wollen die Unabhängigkeit ausrufen, sollte das "Ja"-Lager gewinnen.

Die spanische Polizei hatte Beamten und Politiker der Separatisten festgenommen und zahlreiche Wahlzettel und Urnen beschlagnahmt, um das Referendum zu verhindern. Gegen das Vorgehen der Polizei und für das Referendum gehen die Katalanen seit über zwei Wochen auf die Straße.