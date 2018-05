25 Jahre Spacelab-Mission Mit der Konservendose ins All

Vor 25 Jahren startete die deutsche Spacelab-D2-Mission ins All. Neun Tage verbrachten die Astronauten in einer winzigen Raumkapsel - und führten dabei wegweisende Experimente durch.

Von Ute Spangenberger, SWR

Ulrich Walters Augen beginnen zu leuchten. Um ihn herum: überall Hebel, Schalter und Tasten. Walter weiß noch genau, welches Gerät welche Funktion hat, und das, obwohl er seit 25 Jahren nicht mehr hier war. "Hier" meint das Trainingslabor Spacelab, es steht als Ausstellungsstück im Technikmuseum in Speyer, in Europas größter Raumfahrtausstellung.

Hierher, nach Speyer, sind Ulrich Walter und drei seiner Crewkollegen gekommen, um das 25-jährige Jubiläum der deutschen Spacelab- Mission D2 zu feiern. Am 26. April 1993 war die siebenköpfige Astronautencrew - zwei Deutsche und fünf Amerikaner - mit der US-Raumfähre Columbia ins All gestartet. Ihre Aufgabe: naturwissenschaftliche und biomedizinische Experimente durchführen.

So sah die Raumkapsel aus, in der die Astronauten neun Tage lang Experimente durchführen mussten. Das Trainingslabor steht heute im Museum Speyer.

Test für die Psyche

Walter erinnert sich an die Freude bei der spannenden Arbeit, aber auch an den Stress: "Fast 90 Experimente haben wir durchgeführt, das war viel Arbeit. Und wenn sie sich umschauen, sehen sie kein einziges Fenster. Für die Psyche war das nicht besonders toll, nur künstliche Beleuchtung."

In jeder Ecke des Spacelabs hätten Kameras gehangen, man habe gewusst, dass man zu jeder Zeit beobachtet werde, dass jeder Handgriff dokumentiert werde. Neun Tage war die Crew im Weltraum unterwegs in einer - salopp formuliert - riesigen Konservenbüchse, denn so sieht das Wissenschaftslabor Spacelab von außen aus.

Spektakuläre Experimente

Einige Experimente, die die Astronauten machten, hatten für Aufsehen gesorgt: So steuerte ein Wissenschaftler vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Oberpfaffenhofen vom Boden aus einen Roboterarm, der 300 Kilometer über der Erde ferngesteuert einen kleinen Würfel einfing, der in der Schwerelosigkeit schwebte.

Jahrelang hatten die Astronauten für ihren Einsatz im Trainingsmodul geübt. Auch Hans Schlegel, der zweite deutsche Astronaut bei der Mission, ist zum Jubiläum nach Speyer gekommen. Wenn man ihn nach seinen prägendsten Erinnerungen fragt, erzählt er über die Schwerelosigkeit und erinnert sich noch sehr genau, wie es ihm selbst körperlich ging.

Durch Parabelflüge und andere Experimente habe man sich eingebildet, den Zustand der Schwerelosigkeit zu kennen, aber sie permanent zu durchleben, sei doch etwas ganz anderes. Daran, sagt Schlegel, habe man sich erst gewöhnen müssen: "Die ganzen Organe wandern nach oben, das Gesicht bläht sich auf, man hat Flüssigkeit im Gesicht." Dadurch, erzählt er augenzwinkernd, wären alle Falten im Gesicht weggegangen. So richtig körperlich wohl habe er sich erst nach mehreren Tagen gefühlt.

Die Ausrüstung war damals etwas rudimentärer als heutzutage auf der ISS.

"Unser Raumschiff heißt Erde"

In Speyer treffen Ulrich Walter und Hans Schlegel auch auf zwei ihrer ehemaligen US-Crewmitglieder. Gemeinsam lachen und scherzen sie, und ein wenig wirkt es wie bei einem Klassentreffen. Tom Henricks war der Pilot der Raumfähre, erinnert sich noch genau, wie beeindruckt er war vom Blick aus dem All auf die Erde, wie dünn die Atmosphäre, die Schicht um unseren Planeten herum gewesen sei - wie schützenswert. "Jeder Politiker sollte gezwungen werden, ins All zu fliegen, um von oben auf die Erde zu schauen und zu sehen, dass wir nur einen Planten haben. Wir sind alle Astronauten, die durchs Weltall fliegen, unser Raumschiff heißt Erde und dort oben sieht man keine politischen Grenzen."

Rückkehr zur Erkundung

Heute, 25 Jahre nach der D2-Mission, sieht Henricks die Raumfahrt im Aufbruch. Private Raumfahrtunternehmen sorgten für Wettbewerb und senkten die Kosten, so dass Raumflüge irgendwann vielleicht für normale Menschen erschwinglich wären. Ulrich Walter glaubt, dass es wieder Flüge zum Mond und auch zum Mars geben wird. Die 1960er- und1970er-Jahre seien die Aufbruchszeit gewesen, danach habe man Raumstationen gebaut und Wissenschaft betrieben. Jetzt komme wieder die Rückbesinnung auf die Exploration, man wolle wieder Pionier sein.

Walter selbst wirkt ein wenig wehmütig, als er zugibt, dass er gerne nochmal bei einer Mission dabei wäre. Voller Leidenschaft erzählt er über seine Arbeit damals und beantwortet geduldig jede noch so laienhafte Journalistenfrage. Wo denn im Spacelab vorne und hinten sei, wird er gefragt. Da breitetet er strahlend seine Arme aus und kreiselt durch die Konservenbüchse - scheinbar schwerelos.

Ulrich Walter wird schnell sentimental, wenn er in das Trainingsmodul zurückkehrt.

