Space X Erste Recycling-Rakete ins All geschossen

Zum ersten Mal ist es gelungen, eine Recycling-Rakete ins All zu schicken. Durch die Wiederverwertbarkeit sollen künftige Weltraummissionen wesentlich günstiger werden. Als nächstes will Space-X-Chef Musk Touristen ins All schicken.

Jubel im Hauptquartier des privaten Raumfahrtunternehmens Space X. Zum ersten Mal ist es gelungen, eine wiederverwertbare Antriebsrakete erneut ins All zu schießen. Zehn Minuten nach ihrem Start in Florida landete die Falcon 9 wieder auf einer Plattform im Atlantik. Die Rakete war bereits im April vergangenen Jahres im All, um Fracht zur Internationalen Raumstation ISS zu bringen.

Ihre zweite Reise in den Weltraum begeisterte Space-X-Chef Elon Musk: "Es ist ein unglaublicher Tag für die Raumfahrt", sagte er. "Das bedeutet, dass man eine Antriebsrakete mehrfach verwenden kann. Das ist eine Revolution in der Raumfahrt."

Die Wiederverwertbarkeit von Raketen soll Missionen künftig deutlich billiger machen. Experten schätzen, dass Space X im Vergleich zum Neubau einer Rakete rund ein Drittel der Kosten spart.

"Großer Tag für die Raumfahrt"

Bis zum erfolgreichen Einsatz der ersten Recycling-Rakete war es ein langer Weg. "Wir haben 15 Jahre gebraucht, um bis hierhin zu kommen", sagte Musk. "Es gab viele schwierige Punkte auf dem Weg, aber ich bin unglaublich stolz auf das Team, dass wir diesen Meilenstein geschafft haben."

Milliardär Musk hatte mit seinem Unternehmen als erste private Firma einen Frachter zur ISS geschickt. Vor zwei Jahren gelang die erste Landung einer Falcon 9 nach einer Raumfahrtmission. Nächstes Jahr will Musk Weltraumtouristen auf die Reise schicken. Er träumt immer weiter - Grenzen scheinen für ihn nicht zu existieren.