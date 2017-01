Portugal trauert um den früheren Ministerpräsidenten und ehemaligen Präsidenten Mario Soares. Er starb nach schwerer Krankheit im Alter von 92 Jahren. Der Sozialist Soares galt als Vater der modernen Demokratie seines Landes.

Nach schwerer Krankheit ist Portugals Ex-Präsident Mario Soares im Alter von 92 Jahren gestorben. Ein Krankenhaus-Sprecher gab in Lissabon den Tod des Politikers bekannt. Er gilt als Vater der modernen Demokratie in Portugal.

Soares war am 13. Dezember "wegen allgemeiner Verschlechterung seines Zustands" ins Krankenhaus des Roten Kreuzes der portugisischen Hauptstadt gebracht worden. Nach Angaben der behandelnden Ärzte war er von Anfang an auf der Intensivstation und praktisch die ganze Zeit bewusstlos. Er lag zuletzt im "tiefen Koma".

Gründer der Sozialistischen Partei Portugals

Bereits in den 1960er-Jahren gehörte Soares zu den Mitbegründern einer sozialdemokratisch ausgerichteten Bewegung. Mehrfach wurde er vom Regime ins Gefängnis gesteckt, schließlich beschloss man, ihn zu deportieren. 1969 trat die Opposition erstmals unabhängig an, auch Soares kandidierte. Nachdem er die Kolonialpolitik seines Landes kritisiert hatte, flüchtete er nach Frankreich und hielt von dort Kontakt zu sozialistischen und sozialdemokratischen Parteiführern.

Zu ihnen gehörte auch der damalige Bundeskanzler Willy Brandt. Mit seiner Untstützung gründete Soares 1973 in Bad Münstereifel die Sozialistische Partei Portugals. Danach prägte er die Demokratisierung Portugals in entscheidender Form. Soares war unter anderem zwei Mal Ministerpräsident - von 1976 bis 1978 und 1983 bis 1985. Danach übernahm er von 1986 bis 1996 in zwei Amtsperioden das Amt des Staatsoberhauptes.

Zu den Präsidentschaftswahlen im Januar 2006 bewarb sich Soares im Alter von 81 Jahren nochmals um das Präsidentenamt. Die Wahlen gewann allerdings sein langjähriger konservativer Widersacher Aníbal Cavaco Silva mit deutlicher Mehrheit gleich im ersten Wahlgang. Soares kam mit 14,31 Prozent der Stimmen nur auf den dritten Platz hinter seinem Parteikollegen Manuel Alegre.

