Im Mordfall um den in der Slowakei getöteten Journalisten Kuciak haben Ermittler sieben Verdächtige festgenommen. Sie bestätigten zudem, dass sie einer "italienischen Spur" folgen.

Wenige Tage nachdem der Investigativ-Journalist Jan Kuciak und seine Verlobte Martina Kusnirova in der Slowakei ermordet aufgefunden wurden, hat die Polizei erste Verdächtige festgenommen. Slowakischen Medien zufolge sprach der Polizeipräsident Tibor Gaspar von sieben Festnahmen, ohne jedoch die Identitäten der Personen zu nennen.

Auf Nachfrage von Journalisten bestätigte Gaspar jedoch, dass es sich um Verdächtige handelt, über die Kuciak für seinen letzten Artikel recherchiert hatte, der nach seinem Tod unvollständig veröffentlicht wurde. Darin legt Kuciak Verbindungen der slowakischen Regierung zu italienischen Geschäftsmännern mit Kontakten zur Mafia offen. Mithilfe dieses Netzwerks sollen Kuciak zufolge in der Slowakei Steuern hinterzogen und Gelder der EU veruntreut worden sein.

Bei ihren Ermittlungen folge die Polizei einer "italienischen Spur", hieß es von Gaspar weiter. Er rechne mit weiteren Festnahmen. Unterstützt werden die slowakischen Einsatzkräfte auch von Ermittlern aus Deutschland, Tschechien und Italien sowie vom britischen Scotland Yard und dem FBI.

Zählt Italiener Vadala zu Verdächtigen?

In den slowakischen Medien wird bereits spekuliert, welche Verdächtigen die Polizei bei den Durchsuchungen in mehreren Firmen und Privatwohnungen festgenommen haben könnte. Ein Name, der in mehreren Berichten fällt: Antonio Vadala - italienischer Geschäftsmann. Auch weitere Mitglieder seiner Familie sollen zu den Verdächtigen zählen. Der 27-jährige Kuciak hatte Vadala sowohl Verbindungen zu der Mafia-Gruppe 'Ndrangheta als auch ein weit verstricktes politisches Netzwerk zugeschrieben, das bis hin zu dem engen Mitarbeiterkreis des slowakischen Regierungschefs Robert Fico reichen soll.

Zu Vadalas Kontakten soll etwa Ficos persönliche Assistentin gezählt haben: Maria Trovoska soll nicht nur geschäftliche Beziehungen zu dem Italiener unterhalten haben, sie sei auch seine frühere Lebensgefährtin, hatte Kuciak in seinen Recherchen festgehalten. Trovoska ist von ihrem Posten vorerst zurückgetreten, auch weitere Mitarbeiter Ficos legten vorübergehend ihre Ämter nieder.

Regierung in der Kritik

Die Regierung der Slowakei steht zunehmend unter Druck - politisch und durch den Unmut der Öffentlichkeit. Am Mittwoch hatten etwa tausend Menschen vor dem Regierungssitz in Bratislava gegen Korruption demonstriert, für die kommenden Tage sind weitere Proteste angekündigt. Auch die EU pocht auf eine schnelle Aufklärung des Vorwurfs, von ihr an die Slowakei gezahlte Subventionen könnten veruntreut worden sein. In einem Brief an die slowakischen Behörden betonte die EU-Kommission, sie nehme diesen Verdacht "sehr ernst" und forderte "konkrete Informationen".

Mit seiner Ankündigung, bei Hinweisen im Mordfall um den Journalisten Kuciak eine Belohnung von einer Million Euro zahlen zu wollen, hat Regierungschef Fico Kritik hervorgerufen.

Auch Regierungschef Fico selbst hat mit einem Fernsehauftritt heftige Kritik hervorgerufen. Er hatte vor laufenden Kameras eine Belohnung von einer Million Euro für Hinweise im Mordfall Kuciak ausgerufen - neben sich mehrere dicke Bündel Geldscheine auf einem Tisch. "Dass Fico meint, er könne mit Geld alles lösen, ist doch genau die Einstellung, gegen die wir kämpfen", urteilte anschließend die Tageszeitung "Sme". Ebenfalls in der Kritik: Ficos Stellvertreter und Innenminister Robert Kalinak. Gegen ihn werden Rücktrittsforderungen laut, schon länger steht der Politiker im Verdacht, sich des Steuerbetrugs schuldig gemacht zu haben.

Die Leichen von Kuciak und seiner Verlobten waren am Wochenende in deren Haus im Dorf Velka Maca im Westen der Slowakei entdeckt worden. Beide wurden durch Schüsse in Kopf und Brust getötet.

Über dieses Thema berichtete Inforadio am 01. März 2018 um 12:50 Uhr.