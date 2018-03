Fall Skripal Russland schließt US-Konsulat in St. Petersburg

Russland will im Streit um den Anschlag auf den Ex-Agenten Skripal das US-Konsulat in St. Petersburg schließen. Das sagte Außenminister Lawrow. Außerdem müssen 60 amerikanische Diplomaten das Land verlassen.

Im Streit um den Anschlag auf den russischen Ex-Agenten Sergej Skripal wird die Gangart noch einmal härter: Russland kündigte nun die Schließung des US-Konsulats in St. Petersburg an. Zudem werde man 60 US-Diplomaten ausweisen, sagte Außenminister Sergej Lawrow in Moskau. Außerdem wolle man auch Diplomaten anderer Länder ausweisen, die russische Vertreter zu unerwünschten Personen erklärt hatten.

Der seit Tagen erwartete Schritt ist die Reaktion darauf, dass rund 25 Staaten sowie die NATO mehr als 140 russische Diplomaten ausgewiesen haben. Darunter die USA und andere westliche Länder wie Großbritannien, Frankreich oder Deutschland. Sie machen die Regierung in Moskau für den Anschlag in Südengland verantwortlich. Russland hat dies stets zurückgewiesen. Die US-Regierung hatte wegen der Affäre auch angekündigt, das russische Generalkonsulat in der Westküstenmetropole Seattle zu schließen.

Polizisten vor dem US-Konsulat in St. Petersburg. Russland kündigte dessen Schließung an.

"Fürs Erste ist das alles"

Lawrow sagte, der US-Botschafter sei ins Außenministerium einbestellt worden, wo ihn Vizeminister Sergej Rjabkow über die Maßnahmen informierte. Aus den anderen Ländern, die sich an dem Vorgehen gegen Russland beteiligt hätten, müssten zudem ebenso viele Diplomaten das Land verlassen wie russische Vertreter ausgewiesen wurden. "Fürs Erste ist das alles", sagte der Minister.

Das gegenseitige Ausweisen von Diplomaten ist nicht unumstritten. Die russische Regierung verweist darauf, dass London keine konkreten Beweise gegen Moskau vorgelegt habe. Mehrere EU-Staaten, darunter Österreich, Luxemburg und Griechenland, haben sich nicht an der Aktion beteiligt und argumentieren ebenfalls mit der unklaren Beweislage.

Angesichts der erneuten Eskalation warnte UN-Generalsekretär António Guterres vor einer Art neuem Kalten Krieg. Die Situation besorge ihn sehr, sagte Guterres in New York. Sie sei "in vielerlei Hinsicht ähnlich dem, was wir im Kalten Krieg erlebt haben". Es bedürfe "Kommunikationsmechanismen und Kontrolle, um Eskalation zu verhindern und sicherzustellen, dass die Dinge nicht außer Kontrolle geraten, wenn die Spannungen zunehmen", sagte Guterres. "Diese Mechanismen wurden abgebaut, weil die Menschen dachten, der Kalte Krieg wäre beendet."

Auf dem Weg der Besserung: Yulia Skripal

Yulia Skripals Zustand verbessert sich "zügig"

Derweil wurde aus Großbritannien gemeldet, dass sich der Gesundheitszustand der Tochter von Sergej Skripa, Yulia, "zügig" verbessert. Sie befinde sich im Gegensatz zu ihrem Vater nicht mehr in kritischem Zustand, erklärte das Krankenhaus von Salisbury. Die 33-Jährige spreche gut auf die Behandlung an und erhole sich rasch.

Zuvor hatte die britische Polizei mitgeteilt, dass der Giftanschlag auf Skripal und seine Tochter offenbar bei ihm zu Hause verübt worden sei. Demnach wurde die höchste Konzentration des Gifts an der Tür des Wohnhauses von Skripal im englischen Salisbury gefunden. "Wir konzentrieren deshalb einen großen Teil unserer Anstrengungen auf ihre Adresse und die Umgebung", sagte Dean Haydon, der Chef der Anti-Terror-Abteilung von Scotland Yard.

Giftspuren auch an anderen Orten gefunden

Bislang hatten sich die Behörden nicht dazu geäußert, wo Skripal und seine Tochter dem Gift ausgesetzt worden sein könnten. Untersucht wurden unter anderem ein Pub, ein Restaurant und ein Friedhof in Salisbury. Spuren des Gifts seien auch an anderen Stellen gefunden worden, allerdings nicht in der gleichen Konzentration, hieß es weiter.

Mehr als 250 Anti-Terror-Ermittler arbeiten Polizeiangaben zufolge rund um die Uhr an der Aufklärung des Attentats, bei dem bisherigen Erkenntnissen zufolge ein Nervenkampfstoff des Typs Nowitschok eingesetzt wurde. Bislang seien mehr als 5000 Stunden Videomaterial von Überwachungskameras und mehr als 1350 sichergestellte Gegenstände ausgewertet worden, sagte Haydon.

Russland weist US-Diplomaten aus

Markus Sambale, ARD Moskau

29.03.2018 20:05 Uhr