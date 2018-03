Fall Skripal Mehr Ausweisungen, mehr Streit

Im Fall Skripal setzen Großbritannien und Russland weiter auf Eskalation. In London wird ein russisches Flugzeug durchsucht und Moskau erhöht die Zahl der Ausweisungen: 50 britische Diplomaten sollen gehen.

Innerhalb weniger Tage hat sich der Fall Skripal zur internationalen Krise entwickelt - insgesamt wiesen westliche Staaten mehr als 140 russische Diplomaten aus. Russland will grundsätzlich in gleicher Münze zurückzahlen. Im Falle Großbritanniens - im Streit um den vergiftetet Ex-Doppelagenten Sergej Skripal Hauptgegner Russlands - legte die Regierung in Moskau noch einmal nach. Nachdem zunächst 23 Diplomaten ausgewiesen wurden, erklärte das russische Außenministerium nun: Insgesamt rund 50 britische Diplomaten sollen das Land verlassen.

27 Fragen an Großbritannien

Zudem forderte Russland Großbritannien aufgefordert, 27 Fragen zum Fall Skripal zu klären. Die russische Botschaft in London warf der britischen Regierung eine klare Verletzung ihrer Verpflichtungen gemäß des Wiener Übereinkommens über konsularische Beziehungen vor, weil sie offene Fragen in dem Fall nicht beantworte.

Dabei ging es um politische Angelegenheiten wie die Verweigerung des Zugangs russischer Diplomaten zu Skripal und die Frage, wie die politischen Sanktionen mit der Aussage von Scotland Yard vereinbar seien, dass die Ermittlungen noch Monate in Anspruch nehmen würden.

Es ging aber auch um konkrete Fragen nach den verabreichten Gegenmitteln oder dem Ort der Vergiftung. "Nervengifte wirken eigentlich sofort. Warum war das nicht bei den Skripals der Fall? Mit welchen Methoden haben Experten die Substanz (das Gift) so schnell identifiziert?" Und woher hätten sie den Stoff zum Testen der Substanz gehabt?

Skripal und seine Tochter Julia waren nach britischen Angaben vor fast vier Wochen mit einem in der Sowjetunion produzierten Kampfstoff in Salisbury vergiftet worden. Der Ex-Agent befindet sich noch in einem kritischen Zustand. Julia Skripal gehe es deutlich besser.

Durchsuchung einer Aeroflot-Maschine

Für weiteren Ärger zwischen Russland und Großbritannien sorgte ein Vorfall am Londoner Flughafen Heathrow: Die britischen Behörden durchsuchten nach russischen Angaben dort eine Aeroflot-Maschine. Der Vorfall sei außergewöhnlich, erklärte die russische Botschaft.

Angehörige des Grenzschutzes und des Zolls hätten das Flugzeug, das die Strecke zwischen Moskau und London bediene, durchsucht. Die britischen Behörden hätten es abgelehnt, einen Grund dafür zu nennen. "Die Botschaft hat eine diplomatische Note gesandt, in der die britische Seite aufgefordert wird, den Vorfall zu erklären", hieß es in einer Stellungnahme.

