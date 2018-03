Großbritannien erhält im Fall Skripal Rückendeckung von Deutschland, Frankreich, der NATO und den USA. Auch sie halten Russland für verantwortlich für das Attentat - und fordern Aufklärung. Moskau kündigte Gegenmaßnahmen an.

Der Westen hat im Fall des Giftanschlags auf den früheren russischen Doppelagenten Sergej Skripal in Großbritannien den Druck auf Moskau erhöht.

In einer gemeinsamen Erklärung forderten Bundeskanzlerin Angela Merkel, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, die britische Premierministerin Theresa May und US-Präsident Donald Trump die russische Regierung auf, "zu allen Fragen Stellung zu nehmen". Russland solle insbesondere das Programm im Zusammenhang mit dem Nervengift Nowitschok voll umfänglich gegenüber der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OVCW) offen legen.

"Keine plausible alternative Erklärung"

Russland trage mit "hoher Wahrscheinlichkeit die Verantwortung" für die Giftattacke Skripal, betonen die vier Staats- und Regierungschefs. Es gebe "keine plausible alternative Erklärung". Zudem stelle man fest, dass Russlands Weigerung, auf die berechtigten Fragen Londons einzugehen, "einen zusätzlichen Anhaltspunkt für seine Verantwortlichkeit ergibt".

Damit schließt sich auch die Bundesregierung öffentlich der Einschätzung der britischen Regierung an, dass Russland hinter dem Anschlag auf Skripal und seine Tochter Julia steckt.

Russland will britische Diplomaten ausweisen

tagesschau 12:00 Uhr, 15.03.2018







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-385473~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

"Verstoß gegen das Völkerrecht"

Die vier Staaten zeigten sich "entsetzt" über den Anschlag und verurteilten die Tat scharf. "Es handelt sich um einen Übergriff gegen die Souveränität des Vereinigten Königreichs. Ein solches Vorgehen verletzt eindeutig die Bestimmungen des Chemiewaffenübereinkommens und das Völkerrecht", erklärten die vier Staats- und Regierungschefs weiter.

"Der Einsatz eines militärischen Nervenkampfstoffs eines Typs, wie er von Russland entwickelt wurde, stellt die erste offensive Anwendung eines solchen Nervengifts in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg dar."

Stoltenberg warnt Russland

"Es sieht sicherlich so aus, als steckten die Russen dahinter", sagte US-Präsident Trump nach einem Gespräch mit May. Er bezeichnete den Anschlag als "etwas, das absolut niemals hätte passieren dürfen". Er nehme die Situation sehr ernst.

Frankreichs Präsident Macron kündigte zudem "Maßnahmen" als Reaktion auf den Giftanschlag an. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sieht in dem Anschlag einen Versuch, den Westen zu destabilisieren. "Der Angriff in Salisbury passt in ein Schema, das wir seit vielen Jahren beobachten", sagte Stoltenberg.

Russland verwische auf vielerlei Art "die Grenze zwischen Frieden, Krise und Krieg". Er sicherte London erneut die Solidarität der NATO zu und warnte Russland, das Militärbündnis sei zur Verteidigung aller seiner Mitglieder bereit. "Großbritannien ist nicht alleine." Am Montag wolle er in Brüssel mit Johnson über den Anschlag beraten.

NATO-Generalsekretär Stoltenberg sicherte Großbritannien seine Unterstützung zu.

Johnson hat reiche Russen im Visier

Der britische Außenminister Boris Johnson sagte dem Sender BBC, Russland befinde sich derzeit auf einem gefährlichen Weg. "Putin fühlt den Geist Stalins", sagte der Außenminister. Der russische Präsident sehe die Truppen der NATO an den Grenzen der ehemaligen Sowjetunion. "Deshalb verursacht er Probleme."

Er drohte wohlhabenden Russen mit Verbindungen zu Putin mit Konsequenzen in Großbritannien. Johnson sagte, die Behörden könnten von solchen Personen Auskunft über die Herkunft ihres Vermögens verlangen. Gegebenenfalls würden diese dann wegen Korruption zur Rechenschaft gezogen, sagte er im BBC-Fernsehen.

Russland droht mit Vergeltung

Russlands Außenminister Lawrow kündigte an, britische Diplomaten aus dem Land zu werfen.

Der Kreml kündigte derweil baldige Gegenmaßnahmen wegen der von London verhängten Sanktionen an. Entsprechende Maßnahmen würden "nicht lange auf sich warten lassen", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow. Die Position Londons sei "ganz und gar unverantwortlich". Der russische Präsident Wladimir Putin werde eine Entscheidung treffen, die in jeder Hinsicht "den russischen Interessen entspricht".

Außenminister Sergej Lawrow deutete an, dass bald britische Diplomaten des Landes verwiesen werden. Das meldet die Nachrichtenagentur RIA. Details nannte Lawrow nicht, weil zunächst die Regierung in London informiert werden solle.

May: Anschlag "hätte auch an jedem anderen Ort sein können"

Großbritannien macht Moskau für den Giftangriff auf Skripal und seine Tochter am 4. März verantwortlich und verhängte am Mittwoch Vergeltungsmaßnahmen. Unter anderem müssen 23 russische Diplomaten das Land binnen einer Woche verlassen, bei denen es sich um russische Geheimdienstmitarbeiter handeln soll. Die bilateralen Beziehungen werden auf Eis gelegt.

Am Donnerstag besuchte Premierministerin Theresa May erstmals den Schauplatz des Anschlags in Salisbury. Der Anschlag habe sich in Großbritannien ereignet, "aber das hätte auch an jedem anderen Ort sein können", sagte May und würdigte die Geschlossenheit der westlichen Verbündeten in dem Fall.

Sie drohte Russland mit weiteren Sanktionen, "falls Russland uns weiter provoziert". Details nannte sie aber nicht.

Großbritanniens Premierministerin May besuchte erstmals den Anschlagsort in Salisbury.

Neues Zentrum gegen Chemiewaffen

In die von außen unscheinbare Forschungseinrichtung Porton Down sollen mehr als 50 Millionen Euro investiert werden.

Das britische Verteidigungsministerium kündigte an, ein hochmodernes Zentrum zur Verteidigung gegen Chemiewaffen zu errichten. Hierfür werden 48 Millionen Pfund (umgerechnet rund 54 Millionen Euro) bereitgestellt. Das neue Zentrum soll auf dem Forschungsgelände Porton Down in der südenglischen Grafschaft Wiltshire entstehen. Dort wird auch zu Chemie- und Biowaffen geforscht. Zudem sollen tausende Soldaten gegen den tödlichen Milzbrand-Erreger Anthrax geimpft werden.

Es ist nicht klar, ob die Pläne in direktem Zusammenhang mit dem Giftanschlag in Salisbury stehen, oder ob die Planungen früher begannen.

Mehr zum Thema Kommentar zum Giftanschlag: Viele Theorien, kein Beleg

Nach Diplomaten-Ausweisung: Russland arbeitet an Vergeltungsmaßnahmen

Sabine Stöhr, ARD Moskau

15.03.2018 15:03 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 15. März 2018 um 12:00 Uhr auf tagesschau24.