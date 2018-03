Als Reaktion auf die Ausweisung von Diplomaten aus Großbritannien hat Russland angekündigt, seinerseits britische Diplomaten zur Ausreise aufzufordern. Details nannte Außenminister Lawrow aber noch nicht.

Weitere Eskalation im diplomatischen Streit zwischen Großbritannien und Russland: Der russische Außenminister Sergej Lawrow kündigte an, dass bald britische Diplomaten des Landes verwiesen werden. Das meldet die Nachrichtenagentur RIA. Details nannte Lawrow nicht, weil zunächst die Regierung in London informiert werden solle.

Es soll aber offenbar nicht bei diese Maßnahme bleiben: Das Außenministerium und andere Behörden schlügen Schritte vor; die endgültige Entscheidung werde dann Präsident Wladimir Putin treffen, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow. Die Regierung in Moskau weist eine Verstrickung in den Anschlag auf den Ex-Doppelagenten zurück.

Die Regierung in London hatte gestern wegen des Attentats auf Sergej Skripal und dessen Tochter Julia Strafmaßnahmen gegen Russland verhängt und unter anderem 23 russische Diplomaten ausgewiesen. Es soll sich um russische Geheimdienstmitarbeiter handeln.

Johnson droht reichen Russen

Außenminister Johnson fand mal wieder markige Worte.

Die britische Regierung drohte wohlhabenden Russen mit Verbindungen zu Putin mit Konsequenzen in Großbritannien. Außenminister Boris Johnson sagte, die Behörden könnten von solchen Personen Auskunft über die Herkunft ihres Vermögens verlangen. Gegebenenfalls würden diese dann wegen Korruption zur Rechenschaft gezogen, betonte Johnson im BBC-Fernsehen.

"Leugnen und gleichzeitig rühmen"

Der Anschlag im englischen Salisbury ist nach Ansicht des britischen Außenministers als eine Warnung an russische Agenten gedacht gewesen. Russland habe damit klarmachen wollen, dass es sich an denjenigen rächen werde, die mit dem Gedanken spielten, sich dem russischen Staat zu widersetzen, sagte er der BBC.

Auch in der "selbstgefälligen, sarkastischen Reaktion" aus Moskau nach dem Anschlag auf Skripal und seine Tochter sei eine Botschaft versteckt, sagte Johnson. Die russische Führung wolle den Angriff leugnen und sich damit gleichzeitig rühmen.

Paris an der Seite Londons

Inzwischen machte auch die französische Regierung Russland für den Skripal-Anschlag verantwortlich. Präsident Emmanuel Macron sagte, dass es keine andere plausible Erklärung gibt. Großbritannien habe seit Beginn der Woche über die von Ermittlern gesammelten Beweise informiert. Macron telefonierte mit Premierministerin Theresa May.

Neues Zentrum gegen Chemiewaffen

Das britische Verteidigungsministerium kündigte an, ein hochmodernes Zentrum zur Verteidigung gegen Chemiewaffen errichten. Hierfür werden 48 Millionen Pfund (umgerechnet rund 54 Millionen Euro) bereitgestellt. Das neue Zentrum soll auf dem Forschungsgelände Porton Down in der südenglischen Grafschaft Wiltshire entstehen. Dort wird auch zu Chemie- und Biowaffen geforscht.

Es ist nicht klar, ob die Pläne in direktem Zusammenhang mit dem Giftanschlag in Salisbury stehen, oder ob die Planungen früher begannen.

In die von außen unscheinbare Forschungseinrichtung Porton Down sollen mehr als 50 Millionen Euro investiert werden.

Über dieses Thema berichtete tagesschau24 am 15. März 2018 um 11:00 Uhr.