Im Fall Skripal kochen die Gemüter hoch: Großbritannien lehnt gemeinsame Untersuchungen mit Russland ab. Moskau beschuldigt London, den Anschlag inszeniert zu haben. Klarheit sollen Beratungen der OPCW bringen.

Großbritannien hat einen Vorschlag Russlands zu gemeinsamen Ermittlungen im Fall Skripal als "pervers" zurückgewiesen. Das sei ein Ablenkungsmanöver Russlands, um Fragen auszuweichen, twitterte die britische Delegation bei der Organisation für ein Verbot von Chemiewaffen (OPCW) in Den Haag.

"Von Großbritannien und den USA inszeniert"

Der russische Geheimdienst sieht dagegen die Verantwortung für den Giftanschlag auf den Ex-Spion in Großbritannien und den USA. Der Angriff auf Sergej Skripal und seine Tochter Julia am 4. März im englischen Salisbury sei eine "groteske Provokation", die von den britischen und amerikanischen Geheimdiensten inszeniert worden sei, sagte der Chef des russischen Auslandsgeheimdienstes SWR, Sergej Narischkin. Ein Teil der europäischen Staaten habe jedoch keine Bedenken, London und Washington "ohne mit der Wimper zu zucken zu folgen".

Der Kreml verlangte zudem von London eine Entschuldigung, nachdem ein britisches Militärlabor die genaue Herkunft des Nervengifts im Fall Skripal nicht nachweisen konnte. Ein Sprecher sagte, der "Schwachsinn" in der Angelegenheit um den Giftanschlag auf Skripal und seine Tochter Julia sei "zu weit gegangen".

Nervengift Nowitschok Die Sowjetunion hat unter der Bezeichnung Nowitschok (zu deutsch Neuling) zwischen den 1970er- und 1980er-Jahren eine Serie neuartiger Nervenkampfstoffe entwickelt. Die rund 100 Varianten gehören zu den tödlichsten Nervenkampfstoffen, die jemals hergestellt wurden. Sie können über die Haut und die Atmung in den Körper gelangen.



Das Gift ist nur schwer nachzuweisen, die Überlebenschancen sind gering. Selbst übliche Gegenmittel wie Atropin können meist nur wenig ausrichten. Die englische Schreibweise der Kampfstoffe lautet Novichok.

Beratungen in Den Haag

Die OPCW berät seit dem Morgen über die Konsequenzen im Fall Skripal. Im Mittelpunkt des nicht-öffentlichen Treffens in Den Haag stehen die Vorwürfe Großbritanniens, das Russland für den Anschlag mit dem Nervengift Nowitschok im britischen Salisbury vor einem Monat verantwortlich macht. Das Gift war ursprünglich in der ehemaligen Sowjetunion hergestellt worden. Die Organisation hatte nach dem Anschlag in Salisbury Proben genommen, die in zwei unterschiedlichen Labors untersucht werden sollten. Die Ergebnisse sollen voraussichtlich in der kommenden Woche vorliegen.

Dem OPCW-Gremium gehören Diplomaten aus 41 Ländern an, darunter die USA, Russland, Großbritannien und Deutschland. Russland hatte die außerordentliche Sitzung beantragt. Nach Einschätzung aus Diplomatenkreisen dürfte dabei jedoch nicht die Zwei-Drittel-Mehrheit zustande kommen, um eine neue, gemeinsame Untersuchung zu starten.

Von der OPCW erhoffen sich alle Beteiligten Klarheit im Fall Skripal.

Bundesregierung bleibt bei Standpunkt

Trotz fehlender öffentlicher Beweise hält die Bundesregierung an dem Verdacht fest, dass Russland vermutlich hinter dem Attentat auf den Ex-Doppelagenten Sergej Skripal steckt. Die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer sagte in Berlin, Deutschland teile die Einschätzung Großbritanniens, dass es eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine Verantwortung Russlands gebe. "Daran hat sich nichts geändert." Am Dienstag hatten britische Forscher eingeräumt, die "präzise Quelle" für die eingesetzte Substanz sei unklar.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 04. April 2018 um 09:00 Uhr.