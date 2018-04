Der Zustand des russischen Ex-Spions Sergej Skripal und seiner Tochter Julia ist stabil - nun gibt es Spekulationen über eine Zukunft der beiden in den USA. Moskau und London streiten weiter.

Im diplomatischen Streit zwischen Russland und Großbritannien ist das Schicksal der beiden Opfer des mutmaßlichen Nervengift-Anschlags beinahe in Vergessenheit geraten - doch offenbar arbeitet die britische Regierung an einer möglichen Zukunftsperspektive für Sergej und Julia Skripal. So erwägt Großbritannien einem Zeitungsbericht zufolge, Vater und Tochter eine neue Identität zu verschaffen. Das berichtete die "Sunday Times" unter Berufung auf Geheimdienstkreise.

Schutz vor Mordversuchen?

Nach ihrer Genesung könnten Skripal und seine Tochter demnach mit der neuen Identität in den USA leben. Auf diese Weise sollten sie vor weiteren Mordversuchen geschützt werden. Über die Zukunft der beiden Anschlagsopfer hätten bereits Vertreter des britischen Auslandsgeheimdienstes MI6 mit US-Kollegen von der CIA diskutiert, berichtet die die "Sunday Times" unter Berufung auf eine nicht näher genannte Regierungsquelle.

Die Hilfe der russischen Botschaft soll die 33-jährige Julia Skripal, die eigentlich in Russland lebt, abgelehnt haben. Ein Bestätigung gab es dafür aber nicht.

Viktoria Skripal darf nicht nach Großbritannien einreisen.

Unterdessen hat die russische Cousine von Julia Skripal Premierministerin Theresa May um Hilfe bei der Einreise nach Großbritannien gebeten. London hatte ihren Antrag auf ein Besuchervisum abgelehnt. "Ich habe einen Brief geschrieben", sagte Viktoria Skripal der Agentur Interfax zufolge. Sie wolle diesen Brief über verschiedene Kanäle im Internet und über das russische Außenministerium übermitteln.

Offenbar nicht erwünscht

Die Cousine spielt eine undurchsichtige Rolle. Nach einem BBC-Bericht befürchtet die britische Regierung, dass sie vom Kreml instrumentalisiert wird. Viktoria Skripal nannte in dem Bericht Gründe, warum ihr das Visum verweigert wurde. "Ich habe eine Nachricht erhalten, in der die (britische) Botschaft die Absage damit erklärt, dass Julia mich anscheinend nicht sehen will", sagte sie.

Zudem sei aufgeführt worden, dass sie noch nie bei den Skripals in Großbritannien gewesen sei, dass sie nicht arbeite, kein Konto mit mindestens 150.000 Rubel (2100 Euro) besitze und sie kein Abreisedatum angegeben habe. Skripal bestätigte, dass sie kein Konto mit ausreichender Deckung habe.

Julia und Sergej Skripal waren vor fünf Wochen bewusstlos auf einer Parkbank in der südenglischen Stadt Salisbury aufgefunden worden. Die Regierung in London beschuldigt Moskau, Drahtzieher des Attentats zu sein. Britische Forscher wiesen bei den Opfern das Nervengift Nowitschok nach. In der Presse warf der britische Außenminister Boris Johnson Moskau eine "Flut von Absurditäten" und eine "Lawine von Lügen und Desinformation" vor.

Zugleich beschimpfte er den Chef der oppositionellen Labour-Partei, Jeremy Corbyn, als "nützlichen Idioten" für den Kreml. Der Alt-Linke hat wiederholt vor zu frühen Anschuldigungen gewarnt, da es noch keine klaren Beweise gebe.