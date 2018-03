Nach dem Anschlag auf den Ex-Doppelagenten Skripal haben sich die EU-Außenminister hinter Großbritannien gestellt. Auf eine klare Schuldzuweisung gegen Russland verzichten sie, fordern aber Aufklärung.

Die EU-Außenminister haben den Giftanschlag auf den russischen Ex-Spion Sergej Skripal und seine Tochter Yulia in Großbritannien scharf verurteilt und ihre "uneingeschränkte Solidarität" mit der britischen Regierung bekundet. Sie fordern eine schnelle Aufklärung des Falls. Die EU sei "schockiert" über den "ersten offensiven Einsatz" eines militärischem Nervengifts "auf europäischem Boden seit mehr als 70 Jahren", hieß es in einer bei einem Treffen in Brüssel verabschiedeten Erklärung weiter. In ihr wird darauf verwiesen, dass es sich um einen Typ von Giftstoff handelt, der durch Russland entwickelt wurde.

Auf klare Anschuldigungen gegen Russland verzichtet die EU. In der Erklärung heißt es lediglich, die EU nehme die Einschätzung Großbritanniens sehr ernst, dass höchstwahrscheinlich Russland für den Anschlag verantwortlich sei. Russland müsse unverzüglich alle Fragen zu dem Fall beantworten und das Nervengift-Programm Nowitschok offenlegen.

"Der Einsatz chemischer Waffen" sei "unter jeglichen Umständen vollständig inakzeptabel" und stelle "eine Sicherheitsgefährdung für uns alle dar", hieß es weiter. Die Minister begrüßten, dass die britische Regierung bei den Ermittlungen mit den Experten der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) zusammenarbeitet.

Kreml fordert von London Beweise oder Entschuldigung

Der Kreml forderte unterdessen von Großbritannien die Rücknahme falscher Beschuldigungen. "Entweder muss man sie mit irgendwelchen Beweisen untermauern oder sich entsprechend entschuldigen", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow. Aus seiner Sicht bedeute der Konflikt mit London keine generelle Verschärfung im Verhältnis zum Westen. "Es geht um einen schwer zu erklärenden, unmotivierten, unbegründeten Strom an Verleumdungen gegen Russland vonseiten Großbritanniens", sagte er laut der russischen Agentur Interfax.

Proben werden untersucht

Experten der OPCW untersuchen nun Proben des Nervengifts, das bei dem Anschlag verwendet worden war. Großbritanniens Außenminister Boris Johnson kündigte im Sender BBC an, die Proben würden "in den internationalen Laboren mit dem besten Ruf" getestet. Dies werde mindestens zwei Wochen dauern.

Der ehemalige russische Doppelagent Skripal und seine Tochter waren am 4. März in der südenglischen Stadt Salisbury vergiftet worden. Sie schweben weiterhin in Lebensgefahr. Der Fall hatte eine schwere Krise in den Beziehungen zwischen London und Moskau ausgelöst.

Putin: Alles "Unsinn"

Russlands Präsident Putin wies nun nach seiner Wiederwahl alle Vorwürfe gegen seine Führung als "Unsinn" und "Blödsinn" zurück. Es sei "Quatsch" zu denken, dass sich irgendjemand in Russland vor der Wahl und vor der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland eine solche Tat erlaubt hätte. Es war das erste Mal, dass Putin zu dem Fall Stellung bezog.

Putin sagte nun, Russland sei bereit, mit London bei der Aufklärung des Falls zu kooperieren. Er hob zugleich hervor, dass Russland all seine chemischen Waffen vernichtet habe.

Tschischow verweist auf Chemielabor

Der russische EU-Botschafter Wladimir Tschischow wies in der BBC darauf hin, dass das größte Untersuchungsgslabor des britischen Verteidigungsministeriums für Chemiewaffen in Porton Down nur "zwölf Kilometer von Salisbury entfernt" liege, dem Anschlagsort vom 4. März.

Offenbar hätten die Briten dort das Nervengift Nowitschok vorrätig gehabt und Proben des Stoffes, mit dem die Skripals vergiftet worden seien, damit verglichen.

Tschischow wollte damit offenbar andeuten, dass das Gift aus dem Anschlag aus dem britischen Militärlabor stamme.

Johnson spricht von "Beweisen"

Die britische Regierung wies die Behauptung des russischen Botschafters umgehend als Unsinn zurück und bekräftigte zudem die Vorwürfe gegen Russland. Seine Regierung verfüge über "Beweise", wonach Russland "nicht nur in den vergangenen zehn Jahren Nervengifte herstellte mit dem Ziel, Menschen zu töten, sondern auch Vorräte des Nervengifts Nowitschok anlegte".

Mit Informationen von Jens-Peter Marquardt, ARD-Studio London